Matheus Cunha sofre entorse de alto grau no joelho e desfalca o Atlético de Madrid por tempo indeterminado

Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira e do Atlético de Madrid, sofreu uma entorse de alto grau no ligamento lateral interno do joelho direito, segundo o boletim médico do clube espanhol. O atleta não tem uma previsão de retorno aos gramados.Após sair de campo com dores na derrota da equipe colchonera para o Levante pelo Campeonato Espanhol na última quarta-feira, o jogador se submeteu a exames na Clínica Universidad de Navarra. Neste momento, o camisa 19 aguarda uma evolução do seu quadro.

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Por conta do problema no joelho, Matheus Cunha não deve estar disponível para o técnico Diego Simeone na próxima quarta-feira, quando o Atlético de Madrid encara o Manchester United pelas oitavas de final da Champions League.

O jovem, que também vem ganhando chances com Tite, busca se recuperar o quanto antes para voltar a jogar e poder se preparar visando uma vaga na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo no próximo dia 24 de março, diante do Chile.