Matheus Cunha se aproxima de acerto com Atlético de Madrid

Crédito: Matheus Cunha está próximo de vestir a camisa do Atlético de Madrid (AYAKA NAITO / AFP

O atacante Matheus Cunha está cada dia mais próximo de se tornar jogador do Atlético de Madrid. Segundo a "Sky Sports" da Alemanha, há um acordo entre as equipes pela transferência do jogador por cerca de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) e bônus, embora ainda não tenha nenhum contrato assinado.O atacante da Seleção Olímpica do Brasil não foi relacionado pelo Hertha Berlin para o duelo diante do Wolfsburg, no último final de semana, por conta das negociações que o clube alemão mantém com a equipe comandada por Diego Simeone.

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Os colchoneros observavam o jogador há algum tempo, mas ficaram satisfeitos com o rendimento que o brasileiro teve nos Jogos Olímpicos. Apesar de não ter uma veia artilheira jogando por clubes, o atleta anotou três gols em cinco partidas no torneio em Tóquio.