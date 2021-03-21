futebol

Matheus Cunha retorna de lesão com gol e Hertha Berlin vence no Alemão

Brasileiro balança as redes contra o Bayer Leverkusen e time da capital germânica deixa a zona de rebaixamento da Bundesliga. Próximo jogo será clássico contra o Union Berlin...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 16:45

LanceNet

Depois de ficar afastado dos gramados por duas semanas por conta de uma lesão muscular, o atacante Matheus Cunha voltou a jogar pelo Hertha Berlin e foi importante na vitória da equipe da capital alemã neste domingo. Com gol do brasileiro, a Alte Dame venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 no Campeonato Alemão. Zeefuik e Jhon Córdoba completaram o placar.
O atacante falou também sobre sua recuperação e celebrou a vitória que tirou sua equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Agora o Hertha Berlin 24 pontos e está na 14ª colocação.
- Não estou sentindo mais nenhum problema e consegui ir bem. Lógico que fisicamente eu posso e vou melhorar, mas em campo eu mantive meu nível e pude ajudar o time. Foi um dia completo. A equipe venceu um adversário forte, subimos na classificação e eu pude marcar um gol.
O Hertha Berlin volta a campo no dia 4 de abril, após a pausa para da Data-Fifa, no clássico da cidade contra o Union Berlin. O Bayer Leverkusen, por sua vez, entra em campo no dia 3, contra o Schalke 04.

