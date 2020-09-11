Matheus Cunha marca, mas Hertha Berlin é derrotado e dá adeus precoce à Copa da Alemanha

Pela Copa da Alemanha, o Hertha Berlin foi derrotado pelo Eintracht Braunschweig por 5 a 4 e foi eliminado da competição na primeira fase. Lukebakio, duas vezes, Matheus Cunha e Pekarik marcaram os gols dos visitantes, enquanto Kobylanski, três vezes, Mittelstadt, contra, e Abdullahi garantiram o triunfo aos mandantes.
LOGO NO INÍCIOO Eintracht Braunschweig abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Em falta cobrada, Kobylanski bateu forte e marcou o primeiro gol da partida.
AZARAos 17 minutos, Mittelstadt marcou na própria baliza. Após bate-rebate na área, a bola acabou batendo na cabeça do jogador e encobrindo o goleiro.
TENTOU...Matheus Cunha fez uma grande partida. O brasileiro marcou o dele e deu duas assistências: uma para Lukebakio e outra para Pekarik. Porém, o Hertha não conseguiu vencer.
NO OUTRO JOGOTambém pela Copa da Alemanha, o Mainz goleou o TSV Havelse por 5 a 1. Plume abriu o placar para os mandantes, mas Mateta, três vezes, Szalai e Quaison garantiram a vitória para os visitantes.