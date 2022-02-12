Matheus Cunha marca, e Atlético de Madrid vence o Getafe de forma heroica no fim em jogo eletrizante

Em um jogo em que teve de tudo, o Atlético de Madrid venceu o Getafe de maneira heroica pelo Campeonato Espanhol, por 4 a 3, neste sábado, com direito a viradas dos dois lados no Wanda Metropolitano. O brasileiro Matheus Cunha fez um no triunfo do time de Simeone, que chegou a abrir 2 a 0, levou a virada e conseguiu a vitória nos minutos finais.Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o Atleti teve um pênalti. Mas a cobrança de Luis Suárez foi defendida pelo goleiro Soria. Aos 20 minutos, após cruzamento, Suárez cabeceou, Digne afastou errado e Ángel Correa pegou a sobra para abrir o placar. Sete minutos depois, Matheus Cunha ficou frio no mano a mano com o goleiro e ampliou. Aos 31 minutos, o Getafe diminuiu com Borja Mayoral completando na área. Logo quatro minutos depois, foi marcado pênalti, após toque de mão de Matheus Cunha. Enes Ünal bateu e converteu. Aos 43 minutos, mais um pênalti foi marcado para o Getafe, após toque de mão de Lemar. Ünal foi para a cobrança e marcou o segundo dele para a virada.