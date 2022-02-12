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Matheus Cunha marca, e Atlético de Madrid vence o Getafe de forma heroica no fim em jogo eletrizante

Com primeiro tempo maluco e gol da vitória nos minutos finais, time de Simeone sofreu para vencer o Getafe em partida com viradas pelo Campeonato Espanhol...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 20:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 20:17
Em um jogo em que teve de tudo, o Atlético de Madrid venceu o Getafe de maneira heroica pelo Campeonato Espanhol, por 4 a 3, neste sábado, com direito a viradas dos dois lados no Wanda Metropolitano. O brasileiro Matheus Cunha fez um no triunfo do time de Simeone, que chegou a abrir 2 a 0, levou a virada e conseguiu a vitória nos minutos finais.Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o Atleti teve um pênalti. Mas a cobrança de Luis Suárez foi defendida pelo goleiro Soria. Aos 20 minutos, após cruzamento, Suárez cabeceou, Digne afastou errado e Ángel Correa pegou a sobra para abrir o placar. Sete minutos depois, Matheus Cunha ficou frio no mano a mano com o goleiro e ampliou. Aos 31 minutos, o Getafe diminuiu com Borja Mayoral completando na área. Logo quatro minutos depois, foi marcado pênalti, após toque de mão de Matheus Cunha. Enes Ünal bateu e converteu. Aos 43 minutos, mais um pênalti foi marcado para o Getafe, após toque de mão de Lemar. Ünal foi para a cobrança e marcou o segundo dele para a virada.
Em um período de sete minutos de acréscimos, após cruzamento, a bola passou por todo mundo e Correa completou de cabeça, marcando o segundo dele no jogo e empatando o duelo. para o Atlético de Madrid.
Já na segunda etapa, aos 13 minutos, o brasileiro Felipe foi expulso após entrada em Arambarri. Aos 44 do segundo tempo, o Atleti virou o jogo com gol de Mario Hermoso. O jogador entrou no segundo tempo, e ao encontrar espaço na área bateu para o gol e virou a partida. Os "colchoneros" subiram para o quarto lugar e estão com 39 pontos, 15 atrás do líder Real Madrid.​
Crédito: MatheusCunhamarcouumdosgolsdavitóriadoAtléticodeMadrid(Foto:OSCARDELPOZO/AFP

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