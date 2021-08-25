Matheus Cunha é anunciado pelo Atlético de Madrid

O atacante Matheus Cunha foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid nesta quarta-feira. O atleta de 22 anos assinou contrato com a equipe de Diego Simeone até 2026 após ser um dos destaques da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os espanhóis pagaram 26 milhões de euros (R$ 161 milhões) pelo jovem e o Hertha Berlin tem 10% do dinheiro de uma futura venda garantido. Os colchoneros também pensaram na chegada de Moise Kean, mas priorizaram o brasileiro.
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Nas redes sociais, o clube também divulgou imagens do atleta com a camisa de treino do time colchonero após passar pela avaliação médica. Há a expectativa de que o jogador possa ser relacionado para o duelo contra o Villarral no domingo.
Após a conquista do ouro olímpico, Matheus Cunha já havia retomado as atividades na Alemanha e chegou a participar do primeiro jogo do Hertha Berlin na Bundesliga. Na ocasião, o atacante não marcou gols, mas deixou o gramado com uma assistência.