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futebol

Matheus Cunha é anunciado pelo Atlético de Madrid

Atacante brasileiro assinou contrato com clube espanhol até 2026 após acordo entre os colchoneros e o Hertha Berlin. Centroavante foi destaque nos Jogos Olímpicos...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 08:59

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 08:59
Crédito: Matheus Cunha é o novo reforço do Atlético de Madrid (Divulgação
O atacante Matheus Cunha foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid nesta quarta-feira. O atleta de 22 anos assinou contrato com a equipe de Diego Simeone até 2026 após ser um dos destaques da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os espanhóis pagaram 26 milhões de euros (R$ 161 milhões) pelo jovem e o Hertha Berlin tem 10% do dinheiro de uma futura venda garantido. Os colchoneros também pensaram na chegada de Moise Kean, mas priorizaram o brasileiro.
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Nas redes sociais, o clube também divulgou imagens do atleta com a camisa de treino do time colchonero após passar pela avaliação médica. Há a expectativa de que o jogador possa ser relacionado para o duelo contra o Villarral no domingo.
Após a conquista do ouro olímpico, Matheus Cunha já havia retomado as atividades na Alemanha e chegou a participar do primeiro jogo do Hertha Berlin na Bundesliga. Na ocasião, o atacante não marcou gols, mas deixou o gramado com uma assistência.

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