Matheus Cunha é anunciado pelo Atlético de Madrid

Crédito: Matheus Cunha é o novo reforço do Atlético de Madrid (Divulgação

O atacante Matheus Cunha foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid nesta quarta-feira. O atleta de 22 anos assinou contrato com a equipe de Diego Simeone até 2026 após ser um dos destaques da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os espanhóis pagaram 26 milhões de euros (R$ 161 milhões) pelo jovem e o Hertha Berlin tem 10% do dinheiro de uma futura venda garantido. Os colchoneros também pensaram na chegada de Moise Kean, mas priorizaram o brasileiro.

> Veja a tabela da La Liga

Nas redes sociais, o clube também divulgou imagens do atleta com a camisa de treino do time colchonero após passar pela avaliação médica. Há a expectativa de que o jogador possa ser relacionado para o duelo contra o Villarral no domingo.