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futebol

Matheus Cunha desperta interesse de clube da Premier League

Brasileiro de 22 anos defende atualmente o Hertha Berlim, onde tem contrato até 2025...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 09:32
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Convocado para a Seleção Olímpica, o atacante Matheus Cunha pode estar de saída do Hertha Berlim na próxima temporada. De acordo com o 'UOL', o jogador de 22 anos é alvo do Leeds para a nova edição da Premier League que se aproxima. Ainda segundo o portal a transferência pode girar em torno de R$ 146,5 e 176 milhões.A chegada de Matheus Cunha ao clube inglês é um pedido direto do técnico Marcelo Bielsa, que também havia pedido o brasileiro Raphinha na última temporada, que acabou se destacando pela equipe. No entanto, o Hertha Berlim não pretende abrir mão do atacante, que ainda tem contrato com a equipe alemã até junho de 2025.
Revelado pelo Coritiba, Matheus Cunha não chegou a jogar profissionalmente no Brasil. Ainda na base do Coxa, foi contratado pelo Sion-SUI. Após se destacar pela equipe suíça, foi comprado pelo RB Leipzig, onde jogou por duas temporadas antes de se juntar ao Hertha Berlim. O jogador já soma 124 partidas como profissional, com 31 gols marcados.

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