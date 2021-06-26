Matheus Cunha desperta interesse de clube da Premier League

Convocado para a Seleção Olímpica, o atacante Matheus Cunha pode estar de saída do Hertha Berlim na próxima temporada. De acordo com o 'UOL', o jogador de 22 anos é alvo do Leeds para a nova edição da Premier League que se aproxima. Ainda segundo o portal a transferência pode girar em torno de R$ 146,5 e 176 milhões.A chegada de Matheus Cunha ao clube inglês é um pedido direto do técnico Marcelo Bielsa, que também havia pedido o brasileiro Raphinha na última temporada, que acabou se destacando pela equipe. No entanto, o Hertha Berlim não pretende abrir mão do atacante, que ainda tem contrato com a equipe alemã até junho de 2025.