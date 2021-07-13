Matheus Costa elogia preparação do Marítimo na pré-temporada

Em alta na carreira e hoje vestindo a camisa do Marítimo, o zagueiro Matheus Costa falou sobre a pré-temporada intensa que o clube tem feito nas últimas semanas. Segundo o jogador, o grupo tem evoluído bastante desde o retorno das atividades.- Estamos em um ritmo muito forte nas últimas semanas e trabalhando muito para manter essa evolução na pré-época. Tenho certeza que o grupo crescerá ainda mais de produção nesta sequência das atividades.