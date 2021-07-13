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futebol

Matheus Costa elogia preparação do Marítimo na pré-temporada

Zagueiro passa por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 13:16

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:16

Crédito: Matheus Costa se prepara para o início de temporada (Divulgação / Marítimo
Em alta na carreira e hoje vestindo a camisa do Marítimo, o zagueiro Matheus Costa falou sobre a pré-temporada intensa que o clube tem feito nas últimas semanas. Segundo o jogador, o grupo tem evoluído bastante desde o retorno das atividades.- Estamos em um ritmo muito forte nas últimas semanas e trabalhando muito para manter essa evolução na pré-época. Tenho certeza que o grupo crescerá ainda mais de produção nesta sequência das atividades.
O jogador falou, ainda, que o elenco português tem muito potencial.
- Nosso elenco é muito forte e está se formando. Tenho certeza que faremos uma grande temporada. O grupo sabe do seu potencial.

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