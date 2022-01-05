Matheus Costa comenta adaptação no futebol de base em Portugal

A realização do sonho de jogar na Europa chegou mais cedo para o jovem Matheus Costa, ex-Amparo Athletico Clube, e que hoje atua no Vilafranquense Sub-19, clube que disputa a elite do futebol português na categoria. Estreando em setembro de 2021, o atleta está prestes a completar quatro meses em solo lusitano e comentou sobre a adaptação à nova cultura e o esporte em Portugal.

- Sobre linguagem, às vezes engana, pois muitas palavras são diferentes e outras não. Isso é bom porque tem me obrigado a prestar ainda mais atenção nas conversas e orientações. Estou muito feliz, enfrentei grandes times como Benfica, Sporting, Estoril, Nacional, clube que formou um dos maiores jogadores da história do futebol. O jogo aqui é muito competitivo, rápido e requer muita força física. A tática tem um peso muito forte, é um momento de muitos aprendizados para mim aqui em Portugal - afirmou o jovem.

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Revelado pelo Amparo, Matheus teve passagem pela Ferroviária antes de migrar para o futebol português, no qual chegou para disputa da atual temporada e assumiu rapidamente a titularidade com dez jogos disputados. Versátil, o jovem de apenas 18 anos pode atuar como zagueiro e lateral-esquerdo, algo muito positivo para o atleta e bem visto pelos portugueses.

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Matheus Costa, e o Vilafranquense, voltam a campo no próximo sábado, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Português, fora de casa, diante do Estoril Praia. Uma vitória pode significar a chegada ao sétimo lugar do Grupo B do torneio com 22 pontos, ultrapassando Nacional e Acadêmica, dependendo das combinações de resultados. Já no dia 15, o Vilafranquense recebe o Vitória de Setúbal, em seus domínios, para buscar mais três pontos na competição.