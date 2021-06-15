Matheus comemora primeiro gol pelo Esportivo-RS em vitória na Série D

Crédito: Matheus Batista (à dir. comemora seu primeiro gol pelo Esportivo-RS (Divulgação/Esportivo-RS)

O atacante Matheus Batista chegou há menos de duas semanas no Esportivo-RS e já marcou seu primeiro gol na vitória sobre o Juventus-RS, por 2 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro Série D.

A vitória fez o Esportivo seguir invicto na competição e pular para a terceira posição do Grupo 6.

- Eu esperava que poderia sair o gol a qualquer momento, pois sei da minha qualidade e sei da qualidade dos meus companheiros. O treinador também me ajudou pra isso acontecer rapidamente - comemorou Matheus ao LANCE!E Matheus deu a receita para o Esportivo continuar em boa fase. O próximo duelo da equipe gaúcha será contra o Aimoré-RS, no próximo domingo, às 16h, em São Leopoldo, pela terceira rodada da Série D.