Matheus comemora primeiro gol pelo Esportivo-RS em vitória na Série D

O atacante Matheus Batista chegou há menos de duas semanas no Esportivo-RS e já marcou seu primeiro gol na vitória sobre o Juventus-RS, por 2 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro Série D.
A vitória fez o Esportivo seguir invicto na competição e pular para a terceira posição do Grupo 6.
- Eu esperava que poderia sair o gol a qualquer momento, pois sei da minha qualidade e sei da qualidade dos meus companheiros. O treinador também me ajudou pra isso acontecer rapidamente - comemorou Matheus ao LANCE!E Matheus deu a receita para o Esportivo continuar em boa fase. O próximo duelo da equipe gaúcha será contra o Aimoré-RS, no próximo domingo, às 16h, em São Leopoldo, pela terceira rodada da Série D.
- Acredito que é ficar bem mais focado continuar trabalhado que temos tudo pra dar essa continuidade. Vai ser um jogo difícil contra o Aimoré. Teremos duas equipes brigando até o final e acredito que quem errar menos, vai ganhar. O time deles também é uma grande equipe e teve uma grande vitória no primeiro jogo. Acredito que vai ser um grande jogo - afirmou.