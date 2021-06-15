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futebol

Matheus comemora primeiro gol pelo Esportivo-RS em vitória na Série D

Atacante marcou na vitória da equipe gaúcha sobre o Juventus-SC, por 2 a 1, no último sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 07:05

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 07:05

Crédito: Matheus Batista (à dir. comemora seu primeiro gol pelo Esportivo-RS (Divulgação/Esportivo-RS)
O atacante Matheus Batista chegou há menos de duas semanas no Esportivo-RS e já marcou seu primeiro gol na vitória sobre o Juventus-RS, por 2 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro Série D.
A vitória fez o Esportivo seguir invicto na competição e pular para a terceira posição do Grupo 6.
- Eu esperava que poderia sair o gol a qualquer momento, pois sei da minha qualidade e sei da qualidade dos meus companheiros. O treinador também me ajudou pra isso acontecer rapidamente - comemorou Matheus ao LANCE!E Matheus deu a receita para o Esportivo continuar em boa fase. O próximo duelo da equipe gaúcha será contra o Aimoré-RS, no próximo domingo, às 16h, em São Leopoldo, pela terceira rodada da Série D.
- Acredito que é ficar bem mais focado continuar trabalhado que temos tudo pra dar essa continuidade. Vai ser um jogo difícil contra o Aimoré. Teremos duas equipes brigando até o final e acredito que quem errar menos, vai ganhar. O time deles também é uma grande equipe e teve uma grande vitória no primeiro jogo. Acredito que vai ser um grande jogo - afirmou.

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