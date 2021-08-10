Matheus comemora boa fase no Esportivo-RS e acredita em vaga: 'Vamos em busca'

Crédito: Matheus Batista comemora um dos gols no empate do Esportivo-RS com o Cascavel-PR (Enio Bianchetti

O atacante Matheus Batista comemorou a boa fase pessoal que vive no Esportivo-RS. O atleta marcou mais dois gols no empate com o Cascavel-PR, em 2 a 2, no último sábado, pelo Brasileirão Série D.

Com os gols, ele se isolou na artilharia da equipe na competição, com quatro.

- Foi muito importante pra mim, não só pra mim quanto para o time, porque dá confiança para o restante da competição - vibrou o jogador ao LANCE! No entanto, o Esportivo não ocupa uma boa colocação do Grupo 8 da Série D - é o atual sétimo colocado, com nove pontos, a quatro da zona de classificação.

Restam quatro rodadas, mas Matheus não jogou a toalha e confiou que o time gaúcho pode conquistar a classificação para a próxima fase.

- Sempre tem e vamos em busca até o final até os últimos minutos. Acredito que faltou pouco para sairmos com a vitória no último sábado, fizemos um grande jogo e por um erro tomamos o gol -, afirmou o atacante.