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futebol

Matheus comemora boa fase no Esportivo-RS e acredita em vaga: 'Vamos em busca'

Atacante do time gaúcho marcou mais dois gols e se tornou o artilheiro isolado do time gaúcho, com quatro. Próximo duelo será contra o Caxias, neste sábado, às 15h...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 06:30
Crédito: Matheus Batista comemora um dos gols no empate do Esportivo-RS com o Cascavel-PR (Enio Bianchetti
O atacante Matheus Batista comemorou a boa fase pessoal que vive no Esportivo-RS. O atleta marcou mais dois gols no empate com o Cascavel-PR, em 2 a 2, no último sábado, pelo Brasileirão Série D.
Com os gols, ele se isolou na artilharia da equipe na competição, com quatro.
- Foi muito importante pra mim, não só pra mim quanto para o time, porque dá confiança para o restante da competição - vibrou o jogador ao LANCE! No entanto, o Esportivo não ocupa uma boa colocação do Grupo 8 da Série D - é o atual sétimo colocado, com nove pontos, a quatro da zona de classificação.
Restam quatro rodadas, mas Matheus não jogou a toalha e confiou que o time gaúcho pode conquistar a classificação para a próxima fase.
- Sempre tem e vamos em busca até o final até os últimos minutos. Acredito que faltou pouco para sairmos com a vitória no último sábado, fizemos um grande jogo e por um erro tomamos o gol -, afirmou o atacante.
O próximo duelo do Esportivo será contra o Caxias-RS, neste sábado, às 15h, no estádio Centenário, pela 11ª rodada da competição nacional.

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