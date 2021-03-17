Matheus Carvalho ganha elogios de Hélio dos Anjos

Crédito: Caio Falcão

Devido ao espaço no calendário, o Náutico aproveitou para realizar um amistoso contra o Palmeira-RN e venceu por 3 a 0, desempenho que agradou a comissão técnica de Hélio dos Anjos.

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Um dos principais jogadores do confronto foi o meia Matheus Carvalho, que ganhou a confiança do comandante para a sequência dos jogos.

‘Matheus é um meia muito competitivo. Você não encontra isso toda hora. Ele definiu a gol quatro vezes. O goleiro fez uma grande defesa, uma bola na trave e dois gols. Um meia que gosta de pisar na área, gosta de aproximar do centroavante. Ele fez tudo isso. Usei no tipo de marcação que nós fazemos, que requer muita participação tática do meia e ele cumpriu bem’, afirmou.

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