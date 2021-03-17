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futebol

Matheus Carvalho ganha elogios de Hélio dos Anjos

Meia foi um dos destaques do Timbu no jogo-treino e tem a confiança da comissão técnica...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 22:16

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 22:16
Crédito: Caio Falcão
Devido ao espaço no calendário, o Náutico aproveitou para realizar um amistoso contra o Palmeira-RN e venceu por 3 a 0, desempenho que agradou a comissão técnica de Hélio dos Anjos.
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Um dos principais jogadores do confronto foi o meia Matheus Carvalho, que ganhou a confiança do comandante para a sequência dos jogos.
‘Matheus é um meia muito competitivo. Você não encontra isso toda hora. Ele definiu a gol quatro vezes. O goleiro fez uma grande defesa, uma bola na trave e dois gols. Um meia que gosta de pisar na área, gosta de aproximar do centroavante. Ele fez tudo isso. Usei no tipo de marcação que nós fazemos, que requer muita participação tática do meia e ele cumpriu bem’, afirmou.
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Calendário
O próximo jogo do Náutico na temporada acontece no domingo, quando o Timbu visita o Central, pela 3ª rodada do Pernambucano.

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