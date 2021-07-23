Matheus Batista projeta recuperação do Esportivo na Série D: 'Focados'

Com dois gols, o atacante Matheus Batista projetou a recuperação do Esportivo-RS contra o Joinville, neste sábado (24/7), às 15h, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D.
Com seis pontos, o Esportivo não vence há três jogos e caiu para a sétima posição do Grupo 8.
"A expectativa é muito grande. Estamos bem focados para essa partida e vamos com tudo, respeitando a equipe adversária que é boa, mas vamos em busca da vitória", disse o atleta ao LANCE!
Uma vitória pode deixar o Esportivo na quinta posição, a um ponto da zona de classificação. O líder do grupo é o Cascavel-PR, com 17 pontos.