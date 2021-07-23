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futebol

Matheus Batista projeta recuperação do Esportivo na Série D: 'Focados'

Time gaúcho enfrenta o Joinville, em Santa Catarina, neste sábado, às 15h, pela oitava rodada do Brasileiro Série D. Atacante tem dois gols na competição nacional...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 16:14
Crédito: Matheus Batista tem dois gols na Série D (Divulgação/Esportivo-RS
Com dois gols, o atacante Matheus Batista projetou a recuperação do Esportivo-RS contra o Joinville, neste sábado (24/7), às 15h, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D.
Com seis pontos, o Esportivo não vence há três jogos e caiu para a sétima posição do Grupo 8.
"A expectativa é muito grande. Estamos bem focados para essa partida e vamos com tudo, respeitando a equipe adversária que é boa, mas vamos em busca da vitória", disse o atleta ao LANCE!
Uma vitória pode deixar o Esportivo na quinta posição, a um ponto da zona de classificação. O líder do grupo é o Cascavel-PR, com 17 pontos.

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