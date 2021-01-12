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Matheus Batista exalta acesso do Novorizontino à Série C e ainda sonha com o título

"É uma alegria muito grande em fazer parte desse elenco", disse o atacante do clube do interior sobre a promoção da equipe à terceira divisão do futebol nacional...
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Publicado em 

12 jan 2021 às 15:05

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 15:05

Crédito: Novorizontino / Divulgação
Dono da melhor campanha da Série D 2020/21, com 13 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em 20 partidas disputadas, somando 44 pontos em 60 possíveis, o Novorizontino já está classificado para a próxima edição da Série C, feito inédito para o clube de Novo Horizonte, e agora vai em busca do título da quarta divisão para coroar uma temporada com muitos méritos do time.O Tigre enfrenta na semifinal o Floresta e é o primeiro passo rumo ao título da Série C. Um dos destaques da equipe, o atacante Matheus Batista, comentou sobre a felicidade de fazer parte deste momento tão importante do clube.
- É uma alegria muito grande em fazer parte desse elenco, que é muito vitorioso. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos o acesso à Série C, ajudando o clube a alcançar voos ainda maiores. Agora expectativa pra semifinal é muito grande, pois nosso elenco está preparado para cada partida e vamos em busca de uma vaga na final para conquistar nosso principal objetivo, que é o título - disse o atacante sobre o momento que vive no clube.Nas quartas de final, o Novorizontino bateu o Fast Clube pelo placar agregado de 4 a 0 e dessa forma mostrou que está acima dos seus concorrentes na briga pelo título, além de confirmar o acesso à Série C com o avanço para as semifinais do torneio.
- Nossa equipe é muito forte e bem unida, e melhorou ainda mais ao longo do campeonato. A cada jogo que passou, nos unimos cada vez mais para conquistar o acesso, que era um grande objetivo do clube lá no início. Então realmente é gratificante ver a nossa caminhada, que não foi fácil, e vermos que estamos no caminho certo - completou o atacante sobre a força do elenco montado pelo clube.A primeira partida da semifinal contra o Floresta acontece no sábado (16), às 16h e a chance do Novorizontino chegar a grande decisão.

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