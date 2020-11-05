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Matheus Batista comenta boa fase do Novorizontino, único paulista invicto nas quatro divisões do Brasileirão

Tigre vem em grande fase na temporada e é o único do estado que ainda não perdeu entre as séries A e D do Campeonato Brasileiro. Atacante fez gol na vitória sobre o São Caetano...
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Publicado em 

05 nov 2020 às 19:27

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 19:27

Crédito: Divulgação/Novorizontino
O Grêmio Novorizontino é o único clube paulista que ainda não perdeu nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Líder isolada do grupo 8 na Série D, a equipe comandada pelo técnico Roberto Fonseca está muito bem na competição, com sete vitórias e três empates em dez jogos disputados e classificação antecipada para a segunda fase do torneio.Um dos destaques do Novorizontino no campeonato, o atacante Matheus Batista, autor do primeiro gol da equipe na vitória contra o São Caetano no último domingo, comenta a boa fase do clube.
- Primeiramente agradecer a Deus e também a esse elenco que tem grandes jogadores. Estamos bem focados e concentrados nos nossos objetivos, o grupo está bem fechado e se apoia muito, então quem entra ou sai do time sempre vai dar resultado. A gente espera chegar longe e conquistar os objetivos do clube. O torcedor merece muito essa alegria - afirmou o jogador.
O atacante também projetou o duelo contra o Marcílio Dias, no próximo sábado, às 16h, pela 11ª rodada da Série D.
- Vai ser um jogo difícil. Eu acredito que tem tudo pra ser um grande jogo e que vença o melhor. Nós vamos entrar para brigar por mais uma vitória e se Deus quiser ela vai sair - finalizou.

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