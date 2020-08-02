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Matheus Babi dedica à mãe seu primeiro gol pelo Botafogo

Jogador de 23 anos marcou justamente no dia no qual sua mãe faria aniversário caso estivesse viva. Autuori destaca atacante: 'Tem surpreendido muito a gente'...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 17:34

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 17:34

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O primeiro gol marcado com a camisa do Botafogo foi ainda mais simbólico para Matheus Babi. O jogador de 23 anos utilizou as redes sociais para fazer uma comovente homenagem à sua mãe, que faria aniversário caso estivesse viva.
O atacante alvinegro destacou em uma postagem no Instagram:
"Mãe, feliz aniversário. Tenho certeza que daí de cima a senhora está feliz, o céu está em festa. Te amo para sempre". O técnico Paulo Autuori falou sobre o desempenho do atacante e revelou que espera uma disputa interna no setor ofensivo.
- O Babi tem surpreendido muito toda a gente, no dia a dia, nos treinos. Será uma competição importante e quem ganha com isso é o Botafogo com alternativas. Isso força uma competitividade interna interessante - declarou.

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