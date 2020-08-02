Matheus Babi dedica à mãe seu primeiro gol pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O primeiro gol marcado com a camisa do Botafogo foi ainda mais simbólico para Matheus Babi. O jogador de 23 anos utilizou as redes sociais para fazer uma comovente homenagem à sua mãe, que faria aniversário caso estivesse viva.

O atacante alvinegro destacou em uma postagem no Instagram:

"Mãe, feliz aniversário. Tenho certeza que daí de cima a senhora está feliz, o céu está em festa. Te amo para sempre". O técnico Paulo Autuori falou sobre o desempenho do atacante e revelou que espera uma disputa interna no setor ofensivo.