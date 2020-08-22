Matheus Aiás acerta com o Orlando City após seis anos na Espanha

O atacante Matheus Aiás, de 23 anos, acertou sua transferência do Watford, da Inglaterra, para o Orlando City, clube que disputa a Major League Soccer. A transferência ocorreu após o jogador ficar seis anos na Espanha, com passagens por clubes como Granada, Lorca, Fuenlabrada, Valencia e Mirandés.
Pela equipe da segunda divisão do futebol espanhol, o brasileiro se destacou disputando 76 partidas, marcando 25 gols e conquistando um título, a Copa da Federação em março de 2019.
Na última temporada pela equipe, Matheus Aiás se destacou ao se consagrar como vice-artilheiro da Copa do Rei da Espanha, com 6 gols marcados em 7 jogos, ficando a frente de nomes como Antoine Griezmann e Lionel Messi.
- Eu agradeço a Deus pela oportunidade concedida. Agradeço todas as pessoas envolvidas para que se tornasse possível essa transação. Meus empresários da P&P, minha assessoria C2 Sports e toda minha família pelo grande apoio que recebi. Agradeço ao clube pela confiança em meu futebol. Espero poder retribuir com muita dedicação, gols, títulos e alegrias. Vamos fortes em busca dos nossos objetivos - comemorou o jogador.
No Brasil, Matheus Aiás fez sua categoria de base passando pelo Cruzeiro e Ponte Preta, neste último inclusive, chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Jr. Após o torneio se transferiu a equipe do Granada, em 2015, onde teve suas primeiras oportunidades como profissional.
Na Espanha, ainda atuou por clubes como Valencia e Fuenlabrada, somando no total de seus 6 anos no país, 158 partidas disputadas com 47 gols marcados e 2 assistências como jogador profissional.
Ele chega a equipe para ser o quinto brasileiro do atual elenco dos Lions, irá atuar ao lado de jogadores como Antônio Carlos, Ruan, Robinho e Júnior Urso, além do português Luis Nani, referência de liderança na atual equipe. As primeiras chances de Matheus Aiás mostrar seu futebol, será já no início da nova temporada da MLS onde o Orlando City irá ter em sequência jogos contra o Miami Fc, Nashville SC e Atlanta United.