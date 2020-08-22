Matheus Aiás acerta com o Orlando City após seis anos na Espanha

Crédito: Durante os seis anos em que atuou na Espanha,Matheus Aiás atuou por clubes comoGranada, Lorca, Fuenlabrada, Valencia e Mirandés(Divulgação

O atacante Matheus Aiás, de 23 anos, acertou sua transferência do Watford, da Inglaterra, para o Orlando City, clube que disputa a Major League Soccer. A transferência ocorreu após o jogador ficar seis anos na Espanha, com passagens por clubes como Granada, Lorca, Fuenlabrada, Valencia e Mirandés.

Pela equipe da segunda divisão do futebol espanhol, o brasileiro se destacou disputando 76 partidas, marcando 25 gols e conquistando um título, a Copa da Federação em março de 2019.

Na última temporada pela equipe, Matheus Aiás se destacou ao se consagrar como vice-artilheiro da Copa do Rei da Espanha, com 6 gols marcados em 7 jogos, ficando a frente de nomes como Antoine Griezmann e Lionel Messi.

- Eu agradeço a Deus pela oportunidade concedida. Agradeço todas as pessoas envolvidas para que se tornasse possível essa transação. Meus empresários da P&P, minha assessoria C2 Sports e toda minha família pelo grande apoio que recebi. Agradeço ao clube pela confiança em meu futebol. Espero poder retribuir com muita dedicação, gols, títulos e alegrias. Vamos fortes em busca dos nossos objetivos - comemorou o jogador.

No Brasil, Matheus Aiás fez sua categoria de base passando pelo Cruzeiro e Ponte Preta, neste último inclusive, chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Jr. Após o torneio se transferiu a equipe do Granada, em 2015, onde teve suas primeiras oportunidades como profissional.

Na Espanha, ainda atuou por clubes como Valencia e Fuenlabrada, somando no total de seus 6 anos no país, 158 partidas disputadas com 47 gols marcados e 2 assistências como jogador profissional.