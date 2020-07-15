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futebol

Mateusinho é anunciado como novo reforço do Vitória

Aos 21 anos, o meia-atacante estava no Guarani e assinou com o Leão até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 21:10

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 21:10

Crédito: Divulgação/Vitória
Nesta terça-feira, o Vitória confirmou a chegada do meia-atacante Mateusinho, que estava no Guarani. O contrato do atleta com o Leão vai até 2023.A chegada do reforço foi muito comemorada pela diretoria, que tem encontrado dificuldades no mercado e o atleta de 21 anos apresenta qualidade com a bola nos pés.
Em suas primeiras palavras como jogador do Vitória, Mateusinho agradeceu a oportunidade e espera ajudar o Leão ao longo da temporada.
‘Encaro como um grande desafio. Muito feliz e motivado de estar aqui no Vitória recebendo essa oportunidade. Um clube de tanta expressão, com uma torcida imensa e uma história linda. Eu vim aqui para ajudar o Vitória a atingir os objetivos’, declarou ao site oficial.
No Vitória, Mateusinho terá a missão de ajudar o clube na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, torneio que é a principal prioridade do clube na temporada.

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