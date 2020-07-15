Mateusinho é anunciado como novo reforço do Vitória

Crédito: Divulgação/Vitória

Nesta terça-feira, o Vitória confirmou a chegada do meia-atacante Mateusinho, que estava no Guarani. O contrato do atleta com o Leão vai até 2023.A chegada do reforço foi muito comemorada pela diretoria, que tem encontrado dificuldades no mercado e o atleta de 21 anos apresenta qualidade com a bola nos pés.

Em suas primeiras palavras como jogador do Vitória, Mateusinho agradeceu a oportunidade e espera ajudar o Leão ao longo da temporada.

‘Encaro como um grande desafio. Muito feliz e motivado de estar aqui no Vitória recebendo essa oportunidade. Um clube de tanta expressão, com uma torcida imensa e uma história linda. Eu vim aqui para ajudar o Vitória a atingir os objetivos’, declarou ao site oficial.