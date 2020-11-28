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Mateus Vital é a grande novidade no treino de sábado do Corinthians

Recuperado da Covid-19, meia-atacante voltou aos treinamentos e está à disposição para encarar o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão...
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Publicado em 

28 nov 2020 às 17:38

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:38

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians contou com o retorno do meia Mateus Vital no treinamento deste sábado. O jogador cumpriu quarentena por conta da Covid-19 e retornou aos treinamentos, já estando à disposição de Mancini para o confronto contra o Fortaleza, quarta-feira, às 21h30, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.
VEJA A SITUAÇÃO DO CORINTHIANS NO CAMPEONATO BRASILEIROOs atletas fizeram um aquecimento sob a supervisão do preparador físico Flávio de Oliveira. Ele promoveu exercícios de passe e bastante movimentação dos jogadores. Na sequência, o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho de cruzamentos e finalizações com o elenco.
Na zaga, a comissão técnica do Corinthians ainda não poderá contar com o zagueiro Jemerson, que se recupera da Covid-19. A equipe volta aos treinamentos neste domingo, visando o jogo contra o Leão do Pici.

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