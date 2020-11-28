Mateus Vital é a grande novidade no treino de sábado do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians contou com o retorno do meia Mateus Vital no treinamento deste sábado. O jogador cumpriu quarentena por conta da Covid-19 e retornou aos treinamentos, já estando à disposição de Mancini para o confronto contra o Fortaleza, quarta-feira, às 21h30, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

VEJA A SITUAÇÃO DO CORINTHIANS NO CAMPEONATO BRASILEIROOs atletas fizeram um aquecimento sob a supervisão do preparador físico Flávio de Oliveira. Ele promoveu exercícios de passe e bastante movimentação dos jogadores. Na sequência, o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho de cruzamentos e finalizações com o elenco.