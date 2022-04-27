Mateus Vital comemora a classificação do Panathinaikos para final da Copa da Grécia

Em sua primeira temporada na Grécia, Mateus Vital poderá conquistar um título importante no país. Nesta quarta-feira (27), o Panathinaikos fez 2 a 0 no Lamia e avançou para a final da Copa da Grécia. A equipe do brasileiro já tinha vencido a primeira partida por 1 a 0 e enfrentará Olympiacos ou PAOK na decisão.Mateus entrou no segundo tempo, aos 63 minutos, assim como no primeiro compromisso, quando saiu do banco aos 79.

- É uma competição muito tradicional no país e muito difícil. Fizemos duas grandes partidas nas semifinais e agora vamos em busca do título - afirmou Vital.

- A equipe está toda de parabéns pelo que tem feito na Copa. Conseguimos fazer grandes jogos, com uma campanha muito boa. Fico feliz em poder ajudar e também por nessa reta final de temporada ter chances de conquistar esse título - finalizou o meio-campo.

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Mateus está emprestado pelo Corinthians ao Panathinaikos até o fim desta temporada. Na Copa da Grécia, foram sete jogos e dois gols na campanha até a decisão. A equipe de Atenas volta a campo no próximo domingo (1), diante do Aris, pela Liga Grega.