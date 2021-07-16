Mateus Lustosa fala sobre experiência de disputar a Série D pelo Boavista: 'Estou amadurecendo'

Crédito: Divulgação

Disputar uma competição nacional como profissional com apenas 17 anos é para poucos. É esta experiência que o meia Mateus Lustosa está tendo pelo Boavista na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador esteve em campo em três, dos 6 jogos do Boavista até aqui na competição.

+ Confira e simule a tabela d a Série D do Campeonato Brasileiro- Tem sido uma experiência muito boa fazer parte desse grupo, tenho crescido profissionalmente e estou amadurecendo como pessoa também. Estar passando por isso com 17 anos tem ajudado a me desenvolver. E pode ajudar o clube também é muito bom - afirmou Lustosa, antes de completar:

- Ainda foram poucos minutos em campo, mas estou trabalhando para ter cada vez mais oportunidades, sempre respeitando os companheiros de time. Nosso grupo é experiente e vou buscar meu espaço.

Lustosa estreou como profissional na última rodada da Taça Guanabara, em abril, e marcou um gol logo no seu primeiro jogo, contra a Portuguesa-RJ. Agora, ele vive a expectativa de marcar na Série D.

- O foco é sempre o coletivo e o time todo está crescendo e fazendo um bom trabalho. Mas é claro que também quero jogar e fazer gol. Estou trabalhando para isso com paciência porque sei que meu momento vai chegar - finalizou Lustosa.