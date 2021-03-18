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futebol

Mateus Castro deixa o dele e Nagoya Grampus segue 100% na J-League

Brasileiro balançou as redes na vitória sobre o Yokohama FC
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Publicado em 18 de Março de 2021 às 09:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 09:15
Crédito: Divulgação
O Nagoya Grampus segue fazendo bonito neste inicío de temporada no Japão. Com cinco vitórias em cinco jogos, a equipe do brasileiro Mateus Castro fez mais uma vítima, o Yokohama FC. Sem piedade, o Nagoya venceu por 3 a 0 e chegou ao segundo lugar da J-League, com um jogo a menos que o líder da competição.
Autor de um dos gols da vitória desta quarta-feira, Mateus Castrou chegou ao terceiro gol em cinco jogos, mostrando que realmente é o grande nome desta equipe.- Feliz demais por esse início de trabalho, traçamos algumas metas na pré-temporada e estamos conseguindo alcançar isso. Temos feito aquilo que o professor tem falado, e colocado em práticas as ideias e métodos de trabalho dele. Vamos seguir trabalhando, com os pés no chão, mas com muita confiança e dedicação para manter essa boa fase - disse o brasileiro, antes de completar:
- Ainda tem muito campeonato pela frente, mas começar assim nos dá uma motivação a mais para o restante do ano. É um campeonato difícil, equilibrado e esses pontos podem fazer a diferença lá na frente - concluiu.
Em busca da sexta vitória consecutiva, o Nagoya Grampus encara o Kashima Antlers no próximo final de semana.

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