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Mateus Castro comemora primeiro gol da temporada: 'Dá confiança'

Jogador de 25 anos passou pelas divisões de base do Cruzeiro e do Bahia no Brasil, e acumula passagem por outros dois clubes no Japão, onde atua hoje...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 18:22

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:22

Crédito: Divulgação
Após o retorno do Campeonato Japonês no último fim de semana, teve brasileiro balançando as redes na Terra do Sol Nascente na última quarta-feira. O meia Mateus Castro, do Nagoya Grampus, marcou um dos gols no empate em 2 a 2 do seu clube com o Gamba Osaka.
- Gol é sempre bom, ele dá confiança e nos motiva ainda mais para continuarmos fazendo o nosso trabalho. Fico feliz que o primeiro já saiu, e tenho certeza que não será o último. Estou focado nos meus objetivos e vou trabalhar para que os gols aconteçam sempre e que eu siga ajudando meus companheiros e o clube - disse Mateus.
Há sete anos no Japão, Mateus é um dos brasileiros mais adorados pelo povo japonês, e o carinho pode ser observado nas redes sociais do atleta. Em 2019, o jogador foi campeão da J-League, pelo Yokohama Marinos.
- Fico muito feliz com esse carinho, muitas vezes nem são torcedores do Nagoya, e isso diz muito do povo japonês, que respeita bastante a gente. Recebo mensagem, desenho, cartoon, tudo - concluiu.

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