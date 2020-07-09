Mateus Castro comemora primeiro gol da temporada: 'Dá confiança'

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Após o retorno do Campeonato Japonês no último fim de semana, teve brasileiro balançando as redes na Terra do Sol Nascente na última quarta-feira. O meia Mateus Castro, do Nagoya Grampus, marcou um dos gols no empate em 2 a 2 do seu clube com o Gamba Osaka.

- Gol é sempre bom, ele dá confiança e nos motiva ainda mais para continuarmos fazendo o nosso trabalho. Fico feliz que o primeiro já saiu, e tenho certeza que não será o último. Estou focado nos meus objetivos e vou trabalhar para que os gols aconteçam sempre e que eu siga ajudando meus companheiros e o clube - disse Mateus.

Há sete anos no Japão, Mateus é um dos brasileiros mais adorados pelo povo japonês, e o carinho pode ser observado nas redes sociais do atleta. Em 2019, o jogador foi campeão da J-League, pelo Yokohama Marinos.