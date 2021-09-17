Mateus Castro brilha, e Nagoya Grampus é o único time japonês na próxima fase na Champions da Ásia

Na terceira colocação do Campeonato Japonês, o Nagoya Grampus somou três pontos importantes na busca pela vaga direta para a Liga dos Campeões da Ásia da próxima temporada. A equipe venceu o Tokushima Vortis, por 3 a 0, na última sexta-feira, com gol do brasileiro Mateus Castro, o destaque do time.Sonhando com a vaga já no próximo ano, o Nagoya pode garantir a vaga direta caso seja o campeão da edição atual, que está em sua fase de quartas de final. Os duelos das oitavas aconteceram no início desta semana, e com uma assistência de Mateus, a equipe venceu o Daegu FC por 4 a 2, avançando para a próxima fase, se tornando a única equipe japonesa que segue na competição.