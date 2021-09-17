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Mateus Castro brilha, e Nagoya Grampus é o único time japonês na próxima fase na Champions da Ásia

Brasileiro deu uma assistência na vitória sobre o Daegu, da Coreia do Sul...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 22:05

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 22:05
Crédito: Divulgação/Nagoya Grampus
Na terceira colocação do Campeonato Japonês, o Nagoya Grampus somou três pontos importantes na busca pela vaga direta para a Liga dos Campeões da Ásia da próxima temporada. A equipe venceu o Tokushima Vortis, por 3 a 0, na última sexta-feira, com gol do brasileiro Mateus Castro, o destaque do time.Sonhando com a vaga já no próximo ano, o Nagoya pode garantir a vaga direta caso seja o campeão da edição atual, que está em sua fase de quartas de final. Os duelos das oitavas aconteceram no início desta semana, e com uma assistência de Mateus, a equipe venceu o Daegu FC por 4 a 2, avançando para a próxima fase, se tornando a única equipe japonesa que segue na competição.
- Estamos confiantes. Passamos pela primeira fase com uma certa facilidade, e muito disso por conta da nossa confiança, da nossa vontade de fazer um bom campeonato. Sonhamos alto, e vamos atrás disso. É importante estarmos assim, motivados, com a moral lá em cima, porque isso deixa o ambiente leve e nos ajuda dentro de campo - disse o brasileiro, antes de completar:
- O duelo contra o Daegu foi complicado. Times Sul-Coreanos impõe muita velocidade, muita intensidade no jogo, então sabíamos que precisávamos explorar os pontos fracos da equipe deles. Agora é esperar o sorteio para conhecermos o adversário das quartas de final - concluiu Mateus.

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