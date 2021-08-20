Mateus Brunetti marca o seu primeiro gol na Europa e projeta temporada com o DAC, da Eslovênia

Crédito: Divulgação/FC DAC

Em sua segunda temporada no futebol europeu, Mateus Brunetti fez sua estreia no FC DAC e se tornou um dos pilares da equipe no início desta temporada. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo, que também atua como zagueiro, marcou seu primeiro gol pela equipe, abrindo o caminho da goleada por 6 a 0 contra o Velke Lovce pela Copa da Eslováquia.

O brasileiro falou sobre sua adaptação ao futebol local, em sua primeira passagem internacional, as dificuldades que passou no clube e no país, e exaltou o tratamento que recebeu de todo elenco, comissão e diretoria.- É uma sensação maravilhosa, espero poder marcar mais gols para seguir ajudando a equipe. Eu estava ansioso para balançar as redes e agora estou muito realizado com isso. Foi a primeira temporada no exterior, lidando com idioma diferente, ainda em período de pandemia, então realmente não foi fácil. O clube me deu todo o suporte necessário para que desenvolvesse meu potencial. Me sinto muito confortável e pronto para vencer jogos - comentou.