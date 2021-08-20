Mateus Brunetti marca o seu primeiro gol na Europa e projeta temporada com o DAC, da Eslovênia

Em sua segunda temporada no futebol europeu, Mateus Brunetti fez sua estreia no FC DAC e se tornou um dos pilares da equipe no início desta temporada. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo, que também atua como zagueiro, marcou seu primeiro gol pela equipe, abrindo o caminho da goleada por 6 a 0 contra o Velke Lovce pela Copa da Eslováquia.
O brasileiro falou sobre sua adaptação ao futebol local, em sua primeira passagem internacional, as dificuldades que passou no clube e no país, e exaltou o tratamento que recebeu de todo elenco, comissão e diretoria.- É uma sensação maravilhosa, espero poder marcar mais gols para seguir ajudando a equipe. Eu estava ansioso para balançar as redes e agora estou muito realizado com isso. Foi a primeira temporada no exterior, lidando com idioma diferente, ainda em período de pandemia, então realmente não foi fácil. O clube me deu todo o suporte necessário para que desenvolvesse meu potencial. Me sinto muito confortável e pronto para vencer jogos - comentou.
Vice-campeão da Liga Eslovaca em 2020/21, Mateus Brunetti acredita que a equipe pode levantar o troféu nesta temporada e destaca a importância da evolução do time após mudanças feitas pelo treinador na pré-temporada. Além disso, espera se firmar como titular e colocar seu nome na história do clube.- Coletivamente, sinto que podemos buscar o título nacional, que não veio por alguns detalhes na temporada passada. O treinador tem feito alguns ajustes e o time tem evoluído como conjunto. Individualmente, sou um jogador focado e muito compromissado, então pretendo me firmar como titular e sem dúvidas buscar títulos pelo DAC para gravar meu nome na história - finalizou.