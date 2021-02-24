Mateus Amaral, meia do São Paulo, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

Crédito: Divulgação/ São Paulo

O meia Mateus Amaral, das categorias de base do São Paulo, foi convocado, nesta terça-feira (23) pelo treinador Paulo Victor Gomes, para a Seleção Sub-17, para a disputa da 3ª etapa de preparação voltada ao Torneio Sul-Americano da categoria. O período de treinamentos será entre os dias 8 e 18 de março, na Granja Comary.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão! Simule a última rodada!

- Estou muito feliz com essa convocação. É a realização de um sonho e fruto de muito trabalho. Essa temporada foi muito boa: dois títulos e agora a convocação. Agradeço a Deus por esse momento, minha família e aos profissionais do São Paulo que sempre me ajudaram muito. Agora é continuar trabalhando forte para estar presente em mais convocações – comemora o jogador.