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Mateus Amaral, meia do São Paulo, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

O período de treinamentos da seleção será entre os dias 8 e 18 de março, na Granja Comary...
LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 18:13

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 18:13

Crédito: Divulgação/ São Paulo
O meia Mateus Amaral, das categorias de base do São Paulo, foi convocado, nesta terça-feira (23) pelo treinador Paulo Victor Gomes, para a Seleção Sub-17, para a disputa da 3ª etapa de preparação voltada ao Torneio Sul-Americano da categoria. O período de treinamentos será entre os dias 8 e 18 de março, na Granja Comary.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão! Simule a última rodada!
- Estou muito feliz com essa convocação. É a realização de um sonho e fruto de muito trabalho. Essa temporada foi muito boa: dois títulos e agora a convocação. Agradeço a Deus por esse momento, minha família e aos profissionais do São Paulo que sempre me ajudaram muito. Agora é continuar trabalhando forte para estar presente em mais convocações – comemora o jogador.
Mateus nasceu em 2004 e atua no Sub-17 do São Paulo, conquistando, em 2021, a Copa do Brasil e a Supercopa da categoria contra o Fluminense. Na temporada passada, o meia disputou 12 partidas (Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa) e marcou dois gols. Já em 2019, jogando pelo Sub-15, atuou 27 vezes e balançou as redes em cinco oportunidades.Assim como Frank e Ronald de Boer, Angel e Oscar Romero, Brian e Michael Laudrup, Gustavo e Guillermo Schelotto, entre outros, o meia Mateus tem um irmão gêmeo (Gabriel) que joga como atacante na base do Red Bull Bragantino e está se destacando na base do Massa Bruta.

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