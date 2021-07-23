Mateus Amaral, atleta promissor do São Paulo, fala sobre a semifinal do Brasileirão Sub-17 contra o Flamengo

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O São Paulo enfrenta, neste sábado (24), o Flamengo, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. O time paulista chega embalado após eliminar o atual campeão do torneio, o Fluminense, ganhando de 4 a 1 em Cotia e perdendo por 2 a 0 no Estádio Giulite Coutinho. O meia Mateus Amaral, destaque do Tricolor Paulista falou sobre o próximo jogo da equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Ao todo, Mateus Amaral, de 16 anos, que atuou em 10 dos 11 jogos do time paulista na competição, marcando dois gols. O jovem atleta falou sobre a expectativa de jogar as semifinais.

- Nossa expectativa é chegarmos à final e conquistar nosso objetivo que é o título. Vamos tentar construir uma boa vantagem para o jogo de volta, mas com todo respeito ao adversário - afirma Mateus.

O meia marcou um dos gols na primeira partida das quartas de final contra o Fluminense, ajudando a eliminar a equipe carioca.

Após a eliminação do Tricolor Paulista nas semifinais do último Campeonato Brasileiro Sub-17, Mateus falou sobre a vontade de fazer melhor em 2021 e chegar à grande final do campeonato.

- Nosso time evoluiu bastante desde o começo do ano. Ano passado perdemos nessa mesma fase e essa temporada queremos avançar. Sabemos que o adversário é forte, mas a nossa preparação está sendo muito boa e estamos focados em conseguir essa vaga pra final - comentou Mateus.Destaque da equipe são-paulina, Mateus Amaral chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para um período de treinos no início da temporada. Entretanto, os treinos não foram realizados por conta da pandemia.