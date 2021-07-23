Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mateus Amaral, atleta promissor do São Paulo, fala sobre a semifinal do Brasileirão Sub-17 contra o Flamengo
futebol

Mateus Amaral, atleta promissor do São Paulo, fala sobre a semifinal do Brasileirão Sub-17 contra o Flamengo

O meia é um dos destaques das categorias de base do Tricolor e comentou sobre as expectativas para o confronto que vale vaga na final do campeonato...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 13:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 13:22
Crédito: Divulgação
O São Paulo enfrenta, neste sábado (24), o Flamengo, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. O time paulista chega embalado após eliminar o atual campeão do torneio, o Fluminense, ganhando de 4 a 1 em Cotia e perdendo por 2 a 0 no Estádio Giulite Coutinho. O meia Mateus Amaral, destaque do Tricolor Paulista falou sobre o próximo jogo da equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ao todo, Mateus Amaral, de 16 anos, que atuou em 10 dos 11 jogos do time paulista na competição, marcando dois gols. O jovem atleta falou sobre a expectativa de jogar as semifinais.
- Nossa expectativa é chegarmos à final e conquistar nosso objetivo que é o título. Vamos tentar construir uma boa vantagem para o jogo de volta, mas com todo respeito ao adversário - afirma Mateus.
O meia marcou um dos gols na primeira partida das quartas de final contra o Fluminense, ajudando a eliminar a equipe carioca.
Após a eliminação do Tricolor Paulista nas semifinais do último Campeonato Brasileiro Sub-17, Mateus falou sobre a vontade de fazer melhor em 2021 e chegar à grande final do campeonato.
- Nosso time evoluiu bastante desde o começo do ano. Ano passado perdemos nessa mesma fase e essa temporada queremos avançar. Sabemos que o adversário é forte, mas a nossa preparação está sendo muito boa e estamos focados em conseguir essa vaga pra final - comentou Mateus.Destaque da equipe são-paulina, Mateus Amaral chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para um período de treinos no início da temporada. Entretanto, os treinos não foram realizados por conta da pandemia.
Na última temporada, já no Sub-17, o atleta disputou 12 jogos, marcou dois gols e conquistou a Copa do Brasil e a SuperCopa da categoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados