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futebol

'Matematicamente ainda dá para o título', comenta Luciano após vitória

O atacante foi o autor do gol da virada contra o Grêmio, na primeira vitória do São Paulo no ano. Ele afirma que é possível ser campeão, mas que o foco da equipe será em cada jogo...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 23:42

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 23:42
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo venceu pela primeira vez em 2021, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. A vitória veio em uma virada por 2 a 1 com gols de Tchê Tchê e Luciano, Diego Souza fez para a equipe gaúcha. Com os três pontos conquistados hoje, o Tricolor paulista segue com chances de ser campeão do Brasileirão, mesmo que remotas.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão e simule os resultados!
Após a partida, o autor do gol da virada, Luciano, comentou sobre as chances de título da equipe paulista:
- Matematicamente ainda dá para o título, vamos um jogo de cada vez. O mais importante era voltar a vencer, ainda mais contra um adversário difícil como o Grêmio.Para ser campeão, porém, o São Paulo depende de uma combinação muito específica de resultados: precisa que Flamengo e Internacional empatem no confronto entre as duas equipes, na 37ª rodada, e também torce para que o Colorado perca a última partida do campeonato, contra o Corinthians, no Beira-Rio.
Como se não bastasse essa combinação de placares, o time precisa, ainda, vencer todas as partidas restantes no Brasileirão, inclusive o confronto direto com o Flamengo, no dia 25 de fevereiro, às 21h30, no Morumbi.
O Tricolor ainda enfrenta o Palmeiras, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, no Morumbi; o Botafogo, no dia 22, às 20h, no Nilton Santos e, por fim, contra o Flamengo, como dito anteriormente.
Luciano, entretanto, reafirma o compromisso da equipe em disputar um jogo de cada vez:
- A equipe está de parabéns. Agora é descansar e pensar no Palmeiras.

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