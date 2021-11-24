Matemática do título: o que precisa acontecer para o Galo ser campeão na terça-feira, 30 de novembro?

O empate com o Palmeiras por 2 a 2, na terça-feira, 23 de novembro, no Allianz Parque, adiou a chance de "jogo do título" para o Atlético-MG já no domingo, 28, diante do Fluminense, no Mineirão. Mas, o trófeu de Campeão Brasieliro de 2021 pode chegar às mãos do Galo dois dias depois, terça-feira, 30, mesmo sem o alvinegro entrar em campo. Como o Atlético lidera o campeonato com 75 pontos e não teve mudanças na diferente de pontos para o Flamengo, que também empatou nesta terça-feira por 2 a 2 com o Grêmio, os mineiro seguem com oito pontos de vantagem sobre o Fla. A conta mais simples é a seguinte: basta vencer o Flu no domingo e o Bahia, na quinta-feira, 2 de dezembro, na Fonte Nova, que não precisará depender de mais nada para soltar o grito de campeão. Todavia, se o Flamengo empatar com o Ceará na terça-feira, 30, o time carioca chegaria a 68 pontos contra 78 do Galo, em caso de vitória sobre o Tricolor, a taça pode parar na sede do Atlético antes de o clube enfrentar o Bahia, pois os dois clubes teriam o mesmo número de jogos e faltaria apenas três jogos para cada, ou nove pontos em disputa e o Galo teria 10 pontos a mais de vantagem.