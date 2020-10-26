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futebol

Matador na área! Grêmio anuncia a chegada do atacante Diego Churín

Jogador que se despediu do Cerro Porteño na última semana assinou com o Imortal até dezembro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 17:38

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:38

Crédito: Reprodução/Twitter Grêmio
Depois do técnico Renato Portaluppi garantir que o Grêmio já havia chegado ao acordo e o próprio atacante argentino Diego Churín ter se despedido do Cerro Porteño, nessa segunda-feira (26) o Grêmio concretizou a negociação fazendo o anúncio oficial do avante de 30 anos de idade.
O anúncio, aliás, contou com um tom de bom humor ao fazer o paralelo do sobrenome do atleta com a música 'Churi Churin Fun Flais', cantada pelos personagens do seriado 'Chaves' em uma paródia do conto infantil 'Branca de Neve'. O acordo para que Churín deixasse o clube paraguaio e rumasse para o Tricolor não teve seus valores revelados oficialmente, tendo apontado o clube gaúcho apenas que os moldes são de vínculo até dezembro de 2022 sendo que existe uma cláusula automática de renovação que pode ser exercida até o fim de 2023.
Todavia, segundo o portal especializado em valores de mercado 'Transfermarkt', a quantia investida teria sido de 1 milhão de euros, equivalente na atual cotação a R$ 6,6 milhões.
A chegada de Diego Churín tenta preencher uma lacuna a qual o plantel gremista tenta suprir desde que Lucas Barrios deixou o Imortal, sendo a função motivo de preocupação constante por parte de Renato. Diversos nomes já passaram pelo setor como Jael, André, Diego Tardelli, Luciano e Diego Souza, mas as cobranças por mais gols e poder de decisão do homem da função seguem em curso.
E a primeira oportunidade que Churín pode ter de demonstrar seu potencial, caso todos os trâmites burocrpaticos sejam cumpridos, é na partida da próxima quinta-feira (29) pela Copa do Brasil. Na oportunidade, o Grêmio abre sua disputa de oitavas de final recebendo o Juventude na Arena.

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