Matador na área! Grêmio anuncia a chegada do atacante Diego Churín

Crédito: Reprodução/Twitter Grêmio

Depois do técnico Renato Portaluppi garantir que o Grêmio já havia chegado ao acordo e o próprio atacante argentino Diego Churín ter se despedido do Cerro Porteño, nessa segunda-feira (26) o Grêmio concretizou a negociação fazendo o anúncio oficial do avante de 30 anos de idade.

O anúncio, aliás, contou com um tom de bom humor ao fazer o paralelo do sobrenome do atleta com a música 'Churi Churin Fun Flais', cantada pelos personagens do seriado 'Chaves' em uma paródia do conto infantil 'Branca de Neve'. O acordo para que Churín deixasse o clube paraguaio e rumasse para o Tricolor não teve seus valores revelados oficialmente, tendo apontado o clube gaúcho apenas que os moldes são de vínculo até dezembro de 2022 sendo que existe uma cláusula automática de renovação que pode ser exercida até o fim de 2023.

Todavia, segundo o portal especializado em valores de mercado 'Transfermarkt', a quantia investida teria sido de 1 milhão de euros, equivalente na atual cotação a R$ 6,6 milhões.

A chegada de Diego Churín tenta preencher uma lacuna a qual o plantel gremista tenta suprir desde que Lucas Barrios deixou o Imortal, sendo a função motivo de preocupação constante por parte de Renato. Diversos nomes já passaram pelo setor como Jael, André, Diego Tardelli, Luciano e Diego Souza, mas as cobranças por mais gols e poder de decisão do homem da função seguem em curso.