Massimiliano Allegri revela ter recusado proposta do Real Madrid

O técnico Massimiliano Allegri revelou ter recusado uma proposta de emprego do Real Madrid. Em entrevista à "Sky Sports", o treinador afirmou que recebeu a oferta quando trabalhava na Juventus, em 2018. O italiano também não tem futuro definido, apesar das especulações sobre um retorno à Velha Senhora.- Quando o Real Madrid me chamou, há três anos, eu prometi para a Juventus que iria permanecer. Foi o único que recusei. É impossível dizer (sobre o retorno à Juventus), pois Pirlo está lá e faz um bom trabalho na minha visão. Eu não sei o que está faltando. Eles estão na final da Copa da Itália, venceram a Supercopa, estão entre os quatro primeiros da Serie A. A Champions é um pouco de loteria.