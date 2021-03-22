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futebol

Massimiliano Allegri revela ter recusado proposta do Real Madrid

Ex-técnico da Juventus recusou oferta merengue quando trabalhava na Velha Senhora. Cogitado na equipe italiana, treinador não tem futuro definido...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 10:34

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 10:34
Crédito: Reprodução
O técnico Massimiliano Allegri revelou ter recusado uma proposta de emprego do Real Madrid. Em entrevista à "Sky Sports", o treinador afirmou que recebeu a oferta quando trabalhava na Juventus, em 2018. O italiano também não tem futuro definido, apesar das especulações sobre um retorno à Velha Senhora.- Quando o Real Madrid me chamou, há três anos, eu prometi para a Juventus que iria permanecer. Foi o único que recusei. É impossível dizer (sobre o retorno à Juventus), pois Pirlo está lá e faz um bom trabalho na minha visão. Eu não sei o que está faltando. Eles estão na final da Copa da Itália, venceram a Supercopa, estão entre os quatro primeiros da Serie A. A Champions é um pouco de loteria.
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Desde que saiu do clube italiano, em 2019, Allegri está sem emprego, apesar de ter sido cogitado em diversas equipes. O Paris Saint-Germain era um dos principais clubes interessados, mas fechou com Mauricio Pochettino. O italiano ainda pode trabalhar no Real Madrid caso os merengues não contem com Zidane na próxima temporada.

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