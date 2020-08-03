Massimiliano Allegri aparece como provável substituto de Conte na Inter de Milão em caso de saída do técnico

Após as duras críticas de Antonio Conte à direção da Inter de Milão, o técnico da Nerazzurri não tem permanência garantida no clube de San Siro na próxima temporada. E de acordo com informações da "Sky Sport Italia", o nome mais cotado para assumir o clube é o de Massimiliano Allegri.Sem clube desde que deixou a Juventus em junho de 2019, o treinador pode voltar ao estádio onde já conquistou um Campeonato Italiano. Pelo rival Milan, Allegri conseguiu o scudetto na temporada 2010/11, sua primeira à frente da equipe rubro-negra.