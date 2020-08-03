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Massimiliano Allegri aparece como provável substituto de Conte na Inter de Milão em caso de saída do técnico

Técnico de 52 anos está sem clube desde o início da temporada, quando deixou a Juventus...
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Publicado em 

03 ago 2020 às 16:01

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:01

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após as duras críticas de Antonio Conte à direção da Inter de Milão, o técnico da Nerazzurri não tem permanência garantida no clube de San Siro na próxima temporada. E de acordo com informações da "Sky Sport Italia", o nome mais cotado para assumir o clube é o de Massimiliano Allegri.Sem clube desde que deixou a Juventus em junho de 2019, o treinador pode voltar ao estádio onde já conquistou um Campeonato Italiano. Pelo rival Milan, Allegri conseguiu o scudetto na temporada 2010/11, sua primeira à frente da equipe rubro-negra.
Na Velha Senhora, a passagem do comandante foi fantástica. Em cinco temporadas, a Juventus venceu o campeonato nacional todos os anos, além de ter sido campeã da Copa da Itália em quatro anos.

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