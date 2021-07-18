Massagista Marcelinho, do São Paulo, tem melhora em seu quadro de saúde e deixa o hospital

Crédito: Reprodução/ Twitter

Neste domingo (18), o São Paulo publicou em suas redes sociais uma atualização sobre o quadro clínico do massagista Marcelinho, que sofreu uma crise convulsiva no jogo do último sábado (17). Conforme divulgado pelo clube, o funcionário está bem e deixou o hospital.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Aos 34 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado e membros da comissão técnica e jogadores correram para o lado do campo para socorrer o massagista, que foi atendido prontamente ela médica do São Paulo.

Após dificuldades para fazer a ambulância funcionar, Marcelinho foi colocado dentro do veículo e levado para o hospital São Luiz, o mais próximo ao estádio do Morumbi.

Neste domingo, o São Paulo informou que Marcelinho está bem.