Massagista Marcelinho, do São Paulo, tem melhora em seu quadro de saúde e deixa o hospital

Neste domingo (18), o São Paulo publicou em suas redes sociais uma atualização sobre o quadro clínico do massagista Marcelinho, que sofreu uma crise convulsiva no jogo do último sábado (17). Conforme divulgado pelo clube, o funcionário está bem e deixou o hospital.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Aos 34 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado e membros da comissão técnica e jogadores correram para o lado do campo para socorrer o massagista, que foi atendido prontamente ela médica do São Paulo.
Após dificuldades para fazer a ambulância funcionar, Marcelinho foi colocado dentro do veículo e levado para o hospital São Luiz, o mais próximo ao estádio do Morumbi.
Neste domingo, o São Paulo informou que Marcelinho está bem.
- Após a realização de exames, clinicamente estável e bem, o massagista Marcelo Silva, o Marcelinho, deixou o hospital São Luiz e agora continuará a investigação clínica ambulatorialmente - publicou o clube.O acontecido marcou o jogo entre São Paulo e Fortaleza, que terminou em 1 a 0 para a equipe visitante. No momento do ocorrido, o placar já estava aberto. Durante o atendimento, jogadores e membros das duas comissões pediram para que não filmassem, enquanto jogadores e funcionários ajudaram a empurrar a ambulância para que ela desse partida.