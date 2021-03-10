Massacre do Corinthians na Libertadores completa 22 anos

Crédito: Nelson Almeida

Esta quarta-feira (10) marca o aniversário de 22 anos da maior goleada do Corinthians na Libertadores. Contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela segunda rodada do grupo 3 da competição continental, em 1999, o Timão anotou, nada mais, nada menos, que 8 a 2 na equipe paraguaia, no estádio do Pacaembu.

>> Confira a tabela do Paulistão 2021 e simule os próximos jogosO time comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira tinha Nei; Índio, Cris, Gamarra, Sylvinho; Rincón, Vampeta e Ricardinho; Dinei, Edílson e Fernando Baiano, e saiu na frente logo ao cinco minutos de jogo com o Capetinha. Mas quem foi o verdadeiro destaque do jogo foi o centroavante Fernando Baiano, que foi às redes cinco vezes.

Só no primeiro tempo, o time de Parque São Jorge vencia por 6 a 1, além de Edílson e Baiano quatro vezes, o lateral-direito Índio também deixou a sua marca.

No segundo tempo, o lateral-esquerdo Sylvinho marcou o sétimo gol corintiano, aos nove minutos, e o placar final se desenhou já na reta final da partida, com o Cerro diminuindo aos 41 e Fernando Baiano fechando o placar aos 45.