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Mason Greenwood renova com o Manchester United até 2025

Desde os sete anos de idade no clube, atacante é visto como uma joia e tem se destacado na equipe principal...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 11:35

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:35

Crédito: Divulgação/Manchester United
Boa notícia para os torcedores do Manchester United. Na manhã desta terça-feira, o clube inglês anunciou nas redes sociais a renovação de Mason Greenwood, que assinou um novo vínculo até 2025 e com opção de extensão por mais um ano.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Quando você entra no clube aos sete anos, você sonha em jogar pelo time principal um dia. Trabalhei muito para chegar a esse nível e os últimos dois anos foram incríveis. Há muito que quero alcançar no jogo e sei que este é o ambiente perfeito para jogar o meu futebol. Há muito mais para vir de mim mesmo e desta equipe e estou muito comprometido em trabalhar duro semana após semana para ajudar o grupo a alcançar o sucesso. Quero retribuir ao clube o apoio que todos me deram ao longo dos anos e mostrar a todos do que sou capaz - disse o jogador.Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, também falou sobre a renovação de uma das suas principais peças ofensivas.
- Mason é um talento fantástico e mais um excelente exemplo do tipo de jogador que nossa Academia produz. Ele tem feito grandes avanços nesta temporada, mostrando uma verdadeira maturidade e adaptabilidade ao seu jogo, o que o leva a se tornar um dos melhores jovens jogadores do país. Embora seja fácil para as pessoas fora do clube esquecerem que Mason tem apenas 19 anos, é nosso trabalho como treinador garantir que ele atinja seu potencial fenomenal e cada passo que damos é para ajudá-lo nesse caminho.
Greenwood fez sua estreia profissional contra o Paris Saint-Germain, em março de 2019. Desde então, o atacante marcou 21 gols pelo clube inglês.

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