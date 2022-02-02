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Mason Greenwood, atacante do Manchester United, deixa a prisão após agressões contra namorada

Atleta havia sido detido por policiais no último domingo após Harriet Robson expor publicamente cortes e hematomas provocados pelo jogador dos Red Devils...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 08:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 08:58
Após ser preso no último domingo suspeito de agredir a namorada e estuprá-la, Mason Greenwood, atacante do Manchester United, foi liberado da custódia na manhã desta quarta-feira. Nas últimas 72 horas, o atleta passou por uma bateria de entrevistas, mas a polícia declarou oficialmente que precisa investigar mais o caso.No último domingo, Harriet Robson, jovem de 18 anos e namorada do atacante dos Diabos Vermelhos, publicou nas redes sociais uma série de imagens em que aparece com os lábios cortados, o que causou sangramento, e diversos hematomas pelo corpo.
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O Manchester United afirmou que o jogador não participará de nenhuma atividade, como jogos ou treinos, enquanto a polícia estiver investigando o caso. Nas redes sociais, diversos companheiros dos Red Devils, como Cristiano Ronaldo, De Gea, Rashford, Pogba, Fred e outros, deixaram de seguir o atleta de 20 anos.
Diante das acusações, a Nike publicou um comunicado em que afirmou que as relações com Mason Greenwood estariam suspensas. Após uma atualização em diversos videogames, o atacante também não está mais presente no jogo do Fifa 22.
Crédito: MasonGreenwooddeixouaprisãonamanhãdestaquarta-feira(PaulEllis/AFP

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