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Mascote da Copa do Mundo 2022 cai nas graças dos torcedores

La'eeb é comparado ao Gasparzinho e chamou a atenção no mascoteverso...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 13:44
A mascote da Copa do Mundo de 2022, La'eeb, que significa "jogador super habilidoso", caiu nas graças dos torcedores do futebol. O personagem é comparado ao Gasparzinho, pela aparência semelhante ao Fantasminha Camarada.No evento do sorteio dos grupos do Mundial do Qatar, La'eeb foi apresentado no mascoteverso, uma espécie de universo onde diversos mascotes de outras Copas do Mundo conviviam juntos. O Fuleco, mascote da Copa do Brasil, em 2014, também apareceu nas imagens.
Apesar de ser semelhante ao protagonista do filme do Gasparzinho, a mascote representa o Keffiyeh, lenço usado na cabeça por diversas pessoas do mundo árabe. No entanto, as redes sociais não perderam tempo ao comparar o personagem aos temidos "fantasmas da Série B".
Crédito: La'eebéamascoteoficialdaCopadoMundodoQatar(Foto:Divulgação/FIFA

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