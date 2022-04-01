Mascote da Copa do Mundo 2022 cai nas graças dos torcedores

A mascote da Copa do Mundo de 2022, La'eeb, que significa "jogador super habilidoso", caiu nas graças dos torcedores do futebol. O personagem é comparado ao Gasparzinho, pela aparência semelhante ao Fantasminha Camarada.No evento do sorteio dos grupos do Mundial do Qatar, La'eeb foi apresentado no mascoteverso, uma espécie de universo onde diversos mascotes de outras Copas do Mundo conviviam juntos. O Fuleco, mascote da Copa do Brasil, em 2014, também apareceu nas imagens.