Mascherano diz que 'dói' ver o Barcelona e elogia Messi: 'Faz algo diferente há 15 anos'

Ex-jogador e ídolo do Barcelona, Javier Mascherano falou sobre o momento atual do clube. Em entrevista ao "The Tactical Room", o argentino revelou que "dói" ver o que acontece com o Barça.
- Dói ver que o Barcelona se afastou do modelo que o fez ser grande. Que priorizou outras coisas… - lamentou o argentino.Mascherano também falou sobre Lionel Messi, com quem dividiu vestiário no Barcelona e na seleção argentina.
- Sempre que ele toca na bola ficamos com a sensação de que algo diferente vai acontecer. Ele faz isso três vezes por semana há 15 anos. Estamos falando de um jogador diferente.