Martínez Quarta, zagueiro do River Plate, interessa ao Betis, da Espanha

Crédito: Diego Haliasz / River Plate

Depois de ter a segunda defesa mais vazada do Campeonato Espanhol, o Betis deseja reforços para o setor defensivo. E o clube alviverde pode buscar um reforço na América do Sul. Segundo informações do jornal "Estadio Deportivo", o nome de Martínez Quarta, do River Plate, interessa ao clube espanhol.

O zagueiro argentino, que tem 24 anos, tem uma multa rescisória estipulada em 22 milhões de euros (R$ 133 milhões), mas que dificilmente será paga por um clube do Velho Continente. Com contrato até o meio de 2021, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.

Em recente entrevista ao jornal "Marca", da Espanha, o defensor disse que tem o sonho de atuar no futebol europeu.