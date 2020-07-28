Martínez Quarta, zagueiro do River Plate, interessa ao Betis, da Espanha

Depois de ter a segunda defesa mais vazada do Campeonato Espanhol, o Betis deseja reforços para o setor defensivo. E o clube alviverde pode buscar um reforço na América do Sul. Segundo informações do jornal "Estadio Deportivo", o nome de Martínez Quarta, do River Plate, interessa ao clube espanhol.
O zagueiro argentino, que tem 24 anos, tem uma multa rescisória estipulada em 22 milhões de euros (R$ 133 milhões), mas que dificilmente será paga por um clube do Velho Continente. Com contrato até o meio de 2021, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.
Em recente entrevista ao jornal "Marca", da Espanha, o defensor disse que tem o sonho de atuar no futebol europeu.
- O sonho de todo jogador de futebol é jogar na Europa, tenho o sonho de poder jogar na Europa, em um grande clube, estar na seleção. É o sonho de todo jogador de futebol e estou em uma idade que seria boa para dar o salto.