Martínez fala em 'Maracanazo' e diz que Messi merece a conquista: 'Queríamos dar o título ao melhor do mundo'

Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Eleito o melhor goleiro da Copa América, o argentino Emiliano Martínez celebrou o título da Albiceleste no torneio de seleções sul-americanas após o jogo. Em entrevista, o arqueiro disse que "não consegue explicar o momento" e citou o "Maracanazo", em alusão à final da Copa do Mundo de 1950, vencida pelo Uruguai sobre o Brasil no Rio de Janeiro.

+ Veja a tabela da Copa América - Não há palavras para explicar este momento. Foi um sonho que tive quando era menino (ser campeão pela seleção). Fui para o Arsenal com 17 anos em busca de uma vida melhor para a minha família. E depois de muito esforço, este momento chegou, esse 'Maracanazo' - disse Martínez.

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O goleiro também falou sobre o astro Lionel Messi, que finalmente conseguiu sua primeira conquista pela Albiceleste. Segundo o goleiro, todos os jogadores queriam "dar o título ao melhor do mundo".