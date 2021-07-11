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Martínez fala em 'Maracanazo' e diz que Messi merece a conquista: 'Queríamos dar o título ao melhor do mundo'

Herói na decisão por pênaltis nas semifinais, goleiro diz que camisa 10 precisava deste título e dedica conquista ao povo: 'Essa pandemia fez todos os argentinos sofrerem'...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 00:18

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 00:18
Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
Eleito o melhor goleiro da Copa América, o argentino Emiliano Martínez celebrou o título da Albiceleste no torneio de seleções sul-americanas após o jogo. Em entrevista, o arqueiro disse que "não consegue explicar o momento" e citou o "Maracanazo", em alusão à final da Copa do Mundo de 1950, vencida pelo Uruguai sobre o Brasil no Rio de Janeiro.
+ Veja a tabela da Copa América - Não há palavras para explicar este momento. Foi um sonho que tive quando era menino (ser campeão pela seleção). Fui para o Arsenal com 17 anos em busca de uma vida melhor para a minha família. E depois de muito esforço, este momento chegou, esse 'Maracanazo' - disse Martínez.
+ ATUAÇÕES: Di Maria e De Paul se destacam e comandam vitória da Argentina; Messi foi discreto
O goleiro também falou sobre o astro Lionel Messi, que finalmente conseguiu sua primeira conquista pela Albiceleste. Segundo o goleiro, todos os jogadores queriam "dar o título ao melhor do mundo".
- Disse há alguns meses: queríamos dar um título ao melhor do mundo. Disse à minha mulher que esse era o meu sonho e ela me apoiou. A ficha ainda não caiu. Quero festejar com a minha família, abraçar a minha filha. Passei por muitas coisas, pessoas que não confiavam em mim, mas isso fica na história. Essa pandemia fez todos os argentinos sofrerem. Esse título é para eles - disse.

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