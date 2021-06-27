AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Martínez comemora vitória, mas mostra preocupação após lesões de Hazard e De Bruyne: 'Cedo para dizer'
futebol

Martínez comemora vitória, mas mostra preocupação após lesões de Hazard e De Bruyne: 'Cedo para dizer'

Técnico da Bélgica diz que sua equipe se portou bem em campo, mas lamentou chances perdidas em contra-ataques no final. Treinador afirma que 'precisa esperar' sobre lesões...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 19:26
Crédito: JOSE MANUEL VIDAL / POOL / AFP
Sonhando com o título continental, a Bélgica segue viva na Eurocopa. Depois de vencer a seleção de Portugal por 1 a 0 neste domingo, o técnico Roberto Martínez elogiou sua equipe. O comandante dos Diabos Vermelhos afirmou que os belgas foram bem, mas que o time poderia ter vencido por mais.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Mostramos uma concentração incrível e defendemos muito bem. Controlamos o jogo e defendemos bem quando era necessário. Marcamos um gol bonito e depois, no segundo tempo, como era de se esperar, o ímpeto foi mais para Portugal.
- Tivemos de mostrar uma mentalidade incrível. Tudo se referia a esses aspectos de sermos taticamente disciplinados e muito, muito astutos. Se tivéssemos aproveitado melhor a nossa posse de bola no final, provavelmente teríamos nos alegrado muito com os riscos que Portugal tomou - disse.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Questionado sobre as saídas de Eden Hazard e Kevin De Bruyne, que deixaram o campo lesionados no segundo tempo, Martínez disse que "precisa esperar" para falar algo e que "ainda é cedo" para qualquer diagnóstico.
- É muito cedo para dizer como eles estão. Com Kevin (De Bruyne), é o tornozelo. Ele realmente não conseguiu jogar no segundo tempo. Com Eden (Hazard), é o músculo. Temos que esperar para um diagnóstico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda
Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados