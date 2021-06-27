Martínez comemora vitória, mas mostra preocupação após lesões de Hazard e De Bruyne: 'Cedo para dizer'

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Sonhando com o título continental, a Bélgica segue viva na Eurocopa. Depois de vencer a seleção de Portugal por 1 a 0 neste domingo, o técnico Roberto Martínez elogiou sua equipe. O comandante dos Diabos Vermelhos afirmou que os belgas foram bem, mas que o time poderia ter vencido por mais.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Mostramos uma concentração incrível e defendemos muito bem. Controlamos o jogo e defendemos bem quando era necessário. Marcamos um gol bonito e depois, no segundo tempo, como era de se esperar, o ímpeto foi mais para Portugal.

- Tivemos de mostrar uma mentalidade incrível. Tudo se referia a esses aspectos de sermos taticamente disciplinados e muito, muito astutos. Se tivéssemos aproveitado melhor a nossa posse de bola no final, provavelmente teríamos nos alegrado muito com os riscos que Portugal tomou - disse.

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Questionado sobre as saídas de Eden Hazard e Kevin De Bruyne, que deixaram o campo lesionados no segundo tempo, Martínez disse que "precisa esperar" para falar algo e que "ainda é cedo" para qualquer diagnóstico.