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futebol

Martinelli revela que deve voltar a treinar com bola no Arsenal em breve

Brasileiro foi um dos principais destaques da equipe no ano passado, com 10 gols em 26 partidas. Jovem de 19 anos acredita em títulos e classificação para a Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 12:16

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 12:16

Crédito: Divulgação/Arsenal
Gabriel Martinelli aliviou os torcedores do Arsenal ao dizer que a recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo em um treinamento está muito boa e que deve voltar aos campos em breve. O brasileiro foi sensação dos Gunners na última temporada ao marcar 10 gols em 26 jogos em seu primeiro ano no futebol inglês após ter sido comprado do Ituano.
- Estou me sentindo muito bem, estou recuperando a confiança e posso sentir que meu joelho está bem melhor. Depois de uma lesão como essa, você fica com medo de forçar o joelho novamente, mas nas últimas semanas tem estado bem e em breve poderei voltar a treinar com bola - revelou em entrevista ao site oficial do clube.O meia-atacante também falou sobre o trabalho que vem sendo feito por Mikel Arteta e da qualidade do elenco.
- Penso que temos um excelente plantel e com a mentalidade de Arteta podemos continuar jogando bem. Todos querem ganhar, todos estão dando tudo. Acredito que esta temporada será promissora. Nós ganhamos títulos na temporada passada e acho que podemos ganhar novamente e qualificar para a Liga dos Campeões.
Nesta temporada, Gabriel Martinelli ganhou as companhias de Willian e Gabriel Magalhães, outros dois brasileiros no elenco do Arsenal. O jovem de 19 anos terá que lutar por posição quando voltar, mas deve ganhar chances com Arteta, uma vez que o espanhol gosta de rodar o time e utilizar os garotos do plantel.

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