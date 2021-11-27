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Martinelli precisa de apenas um toque na bola para marcar e Arsenal volta a vencer na Premier League

Brasileiro entra na segunda etapa e no seu primeiro toque na bola marca o segundo gol dos Gunners na vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle
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Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 12:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2021 às 12:09
O torcedor do Arsenal que esteve presente no Emirates Stadium neste sábado e, por um pequeno momento, se distraiu, perdeu o gol de Gabriel Martinelli na vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle. O brasileiro entrou aos 19 minutos do segundo tempo e, 93 segundos depois, recebeu lançamento dentro da área e, com um belo chute de primeira, marcou o segundo gol da equipe londrina. O atacante Saka, que deu lugar á Martinelli no jogo, abriu o placar da partida, aos 11 minutos da etapa final.A partida de hoje também ficou marcada pela retomada do Arsenal ao caminho das vitórias. A equipe vinha de 11 jogos sem perder, com nove vitórias em dois empates, até enfrentar o Liverpool e ser derrotado, na última rodada da Premier League. Com o resultado de hoje, o Arsenal chegou aos 23 pontos em 13 jogos disputados, colocando o time na briga pela parte de cima da tabela.
Martinelli não marcava um gol no Emirates Stadium desde janeiro de 2020. Ele falou sobre o gol marcado e a vitória da equipe antes de enfrentar o Manchester United, na próxima rodada da Premier League.
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- Estou muito feliz por marcar esse gol diante da nossa torcida e, principalmente, pela vitória que conquistamos. Era muito importante vencermos em casa, depois de uma derrota dolorida que nos tirou de uma boa sequência, e conseguimos nos concentrar e conquistar os três pontos - comentou o atacante.
- Consegui aproveitar um ótimo passe e acertar um bonito chute de primeira, que me deixa feliz e confiante. Agora temos que descansar e já pensar no próximo compromisso, que é um clássico e uma partida muito complicada. Mas vamos trabalhar para dar o nosso melhor e conseguir um resultado positivo novamente - afirmou Martinelli.
> Veja a tabela da Premier League
O Arsenal enfrenta o Manchester United em Old Trafford na próxima quinta-feira, dia 02, às 17h15 (horário de Brasília).
Crédito: GabrielMartinellicomemorandoseugolnavitóriasobreoNewcastlepelaPremierLeague(Foto:GettyImages

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