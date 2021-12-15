Martinelli marca, Arsenal vence o West Ham em casa e entra no G4 da Premier League

Em um confronto direto por uma vaga no G4, válido pela 17ª rodada da Premier League, o Arsenal somou mais três pontos na competição ao vencer o West Ham pelo placar de 2 a 0. O brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar no Emirates Stadium e Smith Rowe fechou o placar. Com o resultado, os Gunners, que ainda desperdiçaram um pênalti com Lacazette, assumiram a quarta colocação.
MORNOA primeira etapa do confronto desta quarta-feira encontrou duas equipes fazendo um jogo mais morno, com o Arsenal criando as melhores chances de ataque da partida. O West Ham pouco fez, e o empate sem gols manteve-se no placar.
É DO BRASIL!Já no começo do segundo tempo da partida, o Arsenal seguiu no ataque para buscar abrir o placar do jogo, sendo eficaz rapidamente. Aos três minutos da etapa final, os Gunners marcaram o primeiro gol com o brasileiro Gabriel Martinelli.
PÊNALTI PERDIDOO Arsenal seguiu no ataque para marcar, e recebeu uma grande oportunidade de ampliar a sua vantagem aos 24 minutos, quando Vladimír Coufal cometeu um pênalti e foi expulso. Na cobrança, porém, Lacazette parou no goleiro Fabianski, do West Ham.
FECHOU A CONTAPerto do fim do jogo, que ainda mantinha-se aberto por conta da pequena vantagem do Arsenal, a equipe da casa foi ao ataque para fechar a conta e acabar com as chances de reação do West Ham. Aos 42 minutos, Smith Rowe marcou o segundo dos Gunners.
SEQUÊNCIANeste sábado, o Arsenal enfrenta o Leeds United às 14:30h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. O West Ham também atua no sábado, mas às 12h (de Brasília), quando enfrenta o Norwich City, também pela Premier League.