Martinelli é titular, faz gol e Arsenal volta a vencer na Premier League

O Arsenal vinha de quatro partidas sem vencer, somando os jogos da Premier League e da Liga Europa. Neste domingo (11/04), os três pontos vieram na vitória por 3 a 0 sobre o Sheffield United, fora de casa. Os atacantes Martinelli, com um gol, e Lacazette, com dois, foram os destaques da equipe londrina. Com o resultado, sobe para a nona colocação na Premier League, com 45 pontos, enquanto o Sheffield amaga a lanterna, com apenas 14.
O Arsenal foi superior durante toda a partida. No primeiro tempo, boas chances foram criadas, com destaque para o brasileiro Gabriel Martinelli, que a todo momento buscava o gol. Mas quem balançou as redes foi Lacazette, aos 33 minutos, em uma linda jogada coletiva.
Já na segunda etapa, com a temperatura da partida um pouco mais baixa, apareceu o oportunismo de Martinelli. Após finalização de Pepé, o goleiro do Sheffield espalmou a bola para frente e o brasileiro, bem colocado, empurrou para as redes, transformando em gol a boa partida que vinha fazendo. Ainda deu tempo para Lacazette marcar pela segunda vez e dar números finais à partida.
Martinelli falou sobre a oportunidade, o gol marcado e o resultado conquistado pelo Arsenal.
- Estou muito feliz pelo gol marcado. É um momento especial, poder ter a chance de ser titular, marcar um gol e ajudar a equipe a conquistar um resultado importante. Vínhamos de uma sequência com resultados ruins e sabíamos que esse era um jogo fundamental para retomar nossa confiança. Entramos ligados desde o início e procuramos aproveitar as chances que foram criadas - disse.
- A vitória é importante para dar moral para a próxima partida, pela Liga Europa, pois vamos jogar fora de casa e precisamos do resultado. Se entrarmos com esse espírito e essa vontade, nossas chances de voltarmos com a classificação aumenta - afirmou.
O Arsenal volta a campo na próxima quinta-feira (15/04), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Slavia Praga, da República Tcheca, pelo jogo da volta das quartas de final da Liga Europa. Na primeira partida, em Londres, as equipes empataram por 1 a 1.