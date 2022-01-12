Martín Benítez revela admiração antiga pelo Grêmio

A quarta-feira do Grêmio contou com a apresentação do meia Martín Benítez, o principal reforço do Tricolor para a temporada 2022.

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Em sua coletiva de imprensa, o argentino revelou uma admiração antiga pelo Tricolor e relembrou a sua primeira experiência ao jogar na Arena do Tricolor.

‘Estava em um casamento e meu empresário disse que tinham ligado do Grêmio. Disse para dar o "sim". Não há um motivo. Apenas ser o Grêmio. Era minha oportunidade. Pude jogar uma final aqui com estádio lotado. Foi inesquecível, mesmo defendendo outras cores’, afirmou.

O duelo citado por Benítez foi a Recopa Sul-Americana de 2018. Na ocasião, ele defendeu o Independiente e saiu da Arena com o vice-campeonato. O Grêmio venceu o duelo nos pênaltis.

Camisa 10

Em sua primeira impressão aos torcedores, Benítez mostrou em qual lugar do campo gosta de atuar.

‘Posso ser o anexo entre o volante e o atacante, para chegar o mais rápido possível ao gol. Minha especialidade é fazer o time jogar. Sou um meia. O treinador escolherá a melhor função para mim. Estarei sempre à disposição’, declarou.