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futebol

Martín Benítez revela admiração antiga pelo Grêmio

Meia foi apresentado pelo Tricolor e relembrou a força da torcida no estádio do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 16:37

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:37

A quarta-feira do Grêmio contou com a apresentação do meia Martín Benítez, o principal reforço do Tricolor para a temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em sua coletiva de imprensa, o argentino revelou uma admiração antiga pelo Tricolor e relembrou a sua primeira experiência ao jogar na Arena do Tricolor.
‘Estava em um casamento e meu empresário disse que tinham ligado do Grêmio. Disse para dar o "sim". Não há um motivo. Apenas ser o Grêmio. Era minha oportunidade. Pude jogar uma final aqui com estádio lotado. Foi inesquecível, mesmo defendendo outras cores’, afirmou.
O duelo citado por Benítez foi a Recopa Sul-Americana de 2018. Na ocasião, ele defendeu o Independiente e saiu da Arena com o vice-campeonato. O Grêmio venceu o duelo nos pênaltis.
Camisa 10
Em sua primeira impressão aos torcedores, Benítez mostrou em qual lugar do campo gosta de atuar.
‘Posso ser o anexo entre o volante e o atacante, para chegar o mais rápido possível ao gol. Minha especialidade é fazer o time jogar. Sou um meia. O treinador escolherá a melhor função para mim. Estarei sempre à disposição’, declarou.
Crédito: BenítezapresentadoaoGrêmio(LucasUebel/Grêmio

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