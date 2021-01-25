Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marten de Roon provoca Ibrahimovic com um vídeo após vitória da Atalanta sobre o Milan
futebol

Marten de Roon provoca Ibrahimovic com um vídeo após vitória da Atalanta sobre o Milan

Meia holandês brinca com provocação feita pelo atacante sueco na vitória da Atalanta por 3 a 0 no San Siro...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:18
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste sábado, a Atalanta protagonizou uma grande vitória por 3 a 0 contra o Milan. A partida ocorrida no San Siro parece não ter terminado ainda para o meia holandês Marten de Roon, que postou nesta segunda-feira um vídeo provocando o atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan.
O Milan vai manter a liderança do Italiano? Veja a tabelaO vídeo postado por de Roon mostra outra provocação de Ibrahimovic em campo, esta direcionada para Duván Zapata, atacante da Atalanta. O jogador, que já havia marcado um gol na partida (a provocação foi feita aos 47 do segundo tempo), teve que escutar um 'espinho' do sueco.
- Tenho mais gols do que você tem de jogos na carreira - disse Ibrahimovic.
A resposta dos jogadores parecia ter sido em campo, mas o vídeo postado por de Roon acrescenta mais na rivalidade. Após a fala de Ibrahimovic ser mostrada, os três gols da Atalanta são mostrados com os créditos e a música da série 'Curb Your Enthusiasm', algo que virou meme nas redes sociais.
Com o 3 a 0 da Atalanta, a equipe que venceu passou a ocupar a quinta colocação do Campeonato Italiano, com 36 pontos, enquanto o Milan, mesmo com a derrota em sua casa, manteve-se na liderança da Serie A Italiana, com 43 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados