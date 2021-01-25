Marten de Roon provoca Ibrahimovic com um vídeo após vitória da Atalanta sobre o Milan

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Neste sábado, a Atalanta protagonizou uma grande vitória por 3 a 0 contra o Milan. A partida ocorrida no San Siro parece não ter terminado ainda para o meia holandês Marten de Roon, que postou nesta segunda-feira um vídeo provocando o atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan.

O Milan vai manter a liderança do Italiano? Veja a tabelaO vídeo postado por de Roon mostra outra provocação de Ibrahimovic em campo, esta direcionada para Duván Zapata, atacante da Atalanta. O jogador, que já havia marcado um gol na partida (a provocação foi feita aos 47 do segundo tempo), teve que escutar um 'espinho' do sueco.

- Tenho mais gols do que você tem de jogos na carreira - disse Ibrahimovic.

A resposta dos jogadores parecia ter sido em campo, mas o vídeo postado por de Roon acrescenta mais na rivalidade. Após a fala de Ibrahimovic ser mostrada, os três gols da Atalanta são mostrados com os créditos e a música da série 'Curb Your Enthusiasm', algo que virou meme nas redes sociais.