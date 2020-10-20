Marta vira treinadora de futebol feminino em videoaulas gratuitas

Crédito: Jogadora Marta em uma das aulas disponíveis gratuitamente na plataforma (Divulgação/Clear

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo e principal nome da atual Seleção Brasileira, a atacante Marta vive agora uma inédita experiência como treinadora. Não, ela não deixou de jogar pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, mas se juntou ao Clear Bora Jogar, uma plataforma gratuita de futebol feminino da marca ao lado da técnica Emily Lima, atualmente na seleção do Equador e ex-treinadora do Brasil.

- É muito gratificante participar desse projeto e trazer um pouco do meu conhecimento para a próxima geração de jogadoras. Estou muito empolgada com a minha primeira experiência como treinadora. O objetivo é deixar o meu legado através da plataforma Clear Bora Jogar e ajudar no desenvolvimento do futebol feminino no Brasil – destacou Marta.Marta, do Orlando Pride (Divulgação/Clear)O objetivo do projeto é fomentar e desenvolver o futebol entre as mulheres. São dez videoaulas no formato máster class, 100% digital e gratuita, para todos os níveis de participantes, desde quem está começando na modalidade para aquela que já é profissional. Os temas das aulas são: domínio, condução com bola, passe, chute, cabeceio, drible, organização defensiva e organização ofensiva. O conteúdo foi desenvolvido por Clear em cocriação com Marta e Emily, que querem deixar um legado importante para o futuro da modalidade, que vive um momento de evolução no Brasil.

- Precisamos de cada vez mais representatividade no futebol. O cenário melhorou muito nos últimos anos e estamos no caminho certo. A plataforma Clear Bora Jogar é uma forma de conectar com todas as mulheres apaixonadas por futebol do Brasil – disse a treinadora.Técnica Emily Lima ensina tática (Divulgação/Clear)A iniciativa de Clear acontece em um momento de grande crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, FIFA, CBF, clubes e marcas têm trabalhado em inúmeras oportunidades para desenvolver a modalidade. A Copa do Mundo da França, no ano passado, foi um case de sucesso, com recorde de audiência e grande exposição a nível nacional e global.