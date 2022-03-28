Marta sofre lesão no joelho e irá parar por tempo indeterminado

Marta, atacante do Orlando Pride, anunciou em suas redes sociais que irá passar por uma cirurgia por conte de uma lesão no ligamento do joelho. A camisa 10 saiu de campo lesionada ainda no primeiro tempo da partida contra o North Carolina Courage, pela NWSL Challenge Cup.- Infelizmente, ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo da minha caminhada e tenho certeza de que sairei mais forte. Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre - escreveu a seis vezes melhor do mundo.