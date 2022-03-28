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futebol

Marta sofre lesão no joelho e irá parar por tempo indeterminado

Camisa 10 do Orlando Pride irá passar por uma cirurgia aos 36 anos...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 12:24
Marta, atacante do Orlando Pride, anunciou em suas redes sociais que irá passar por uma cirurgia por conte de uma lesão no ligamento do joelho. A camisa 10 saiu de campo lesionada ainda no primeiro tempo da partida contra o North Carolina Courage, pela NWSL Challenge Cup.- Infelizmente, ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo da minha caminhada e tenho certeza de que sairei mais forte. Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre - escreveu a seis vezes melhor do mundo.
O Orlando Pride volta a jogar nesta quarta-feira diante do Sky Blue Football Club pela 3ª rodada da competição. A equipe da Flórida ocupa a 3ª colocação do Grupo A com apenas um ponto somado até o momento e não contará com sua estrela até o fim do torneio.
Marta também estava convocada para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Espanha e Hungria nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente, visando a Copa América. No entanto, a estrela nacional não sabe se terá condições de participar do torneio sul-americano.
Crédito: Martaficaráafastadadosgramadosporcontadeumalesãonojoelho(Foto:Reprodução

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