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Marta se torna embaixadora da Neo Química e empolga torcida do Corinthians

Dona dos naming rights da Arena corintiana, a empresa escolheu a melhor jogadora do mundo para ser embaixadora da marca, o que deixou a Fiel torcida alvoroçada...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 19:22

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 19:22

Crédito: Reprodução/YouTube Neo Química
Nos últimos dias, Marta, a melhor jogadora do mundo, postou algumas fotos em suas redes sociais usando uniformes do Corinthians, o que já vinha empolgando a Fiel torcida, mas uma revelação na tarde desta quarta-feira intensificou esse alvoroço, já que ela foi anunciada como embaixadora da Neo Química, empresa dona dos naming rights da Arena corintiana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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A comoção partiu de um vídeo sobre a parceria de Marta com a Hypera Pharma, que foi lançado nesta quarta. Nele a empresa aproveitou para apresentar o novo logotipo que ficará na fachada da Neo Química Arena.
- Eu acabo de ser escolhida embaixadora da Neo Química, tenho muito orgulho disso, porque acredito na química perfeita entre esporte e saúde e na vocação da Neo Química em levar saúde a todos os lugares do Brasil. A primeira linha dessa nova história começa a ser escrita com o nome na fachada da Arena do meu time de coração. E com a Neo Química vamos construir juntas novas histórias de esporte, saúde e superação - disse marta no vídeo.A peça publicitária foi compartilhada por José Colagrossi Neto, novo responsável pelo departamento de comunicação do Timão na gestão Duílio Monteiro Alves. O dirigente inclusive interagiu com alguns torcedores e admitiu que gostaria de ver Marta atuar pelo clube, mas não fez promessas sobre isso.
Por essas e outras, a torcida do Corinthians ficou animada com a ideia de contar com a melhor jogadora da história do futebol na equipe feminina do clube. No entanto, esse assunto, por enquanto, é apenas utopia, já que Marta permanece vinculada ao Orlando Pride, dos Estados Unidos.
Confira o vídeo da apresentação da parceira de Marta com a Neo Química:

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